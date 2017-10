Spectacolul „Lacul Lebedelor” - In Memoriam Sorin Petcu

3

GRESIT

Secretarul artistic cu siguranta nici ea nu avea mare habar,caci si ea este pusa in functie cu alte interese,angajata pe post de balerina,si isi ia banii pt altceva decat ar trebui,fura si ea ca multi altii niste banii,sorin petcu era nascut pe 1 martie 1964 deci avea 48 de ani,a decedat nu vineri dimineata ci sambata dimineata,dar daniela vladescu nu are habar cu asa ceva p preocupa soarta cainilor comunitari decat angajatii sai,in trun alt articol ati scris ca era angajatul institutiei de 7 ani,GRESIT TOTAL,avea vreo 20 de ani de teatru,dar ce sa stie secretarul artistic sau daniela vladescu.iar in distributie nu a avut ce cauta adina tudor sau gigel ungureanu,gigel ungureanu nici macar la premiera nu a fost...DAR...traiasca secretarul artistic,care isi ia niste banii pt ca vine birou...HALAL...