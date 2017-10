Spectacolul „Gianni Schicchi“, o co-producţie Opera Comică şi Mircea Diaconu, la Teatrul „Oleg Danovski“

Spectacolul „Gianni Schicchi“, o co-producție Opera Comică și Mircea Diaconu, la Teatrul „Oleg Danovski“

Opera Comică pentru Copii din București a susținut, marți seară, un spectacol dinamic, dedicat, în primul rând, celor mici, dar și adulților: „Gianni Schicchi”, de Giacomo Puccini, prezentat în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului. Spectacolul a fost realizat în colaborare cu maestrul Mircea Diaconu. O poveste a cărei intrigă, moartea lui Buoso Donati, generează, în mod paradoxal, momente amuzante: rudele decedatului plâng, distruse de moartea celui care a devenit, brusc, cel mai iubit dintre pământeni, până află că nu sunt incluși în testamentul acestuia. Rinuccio găsește testamentul, dar impune o condiție, pentru a-l arăta și celorlalți: dacă Donati le-a lăsat ceva, atunci i se va permite să o ia de soție pe Lauretta, fiica lui Schicchi. Mătușa Zita citește testamentul, în care niciunul dintre ei nu era inclus, iar înțelegerea cade. Mai departe, intră în scenă Schicchi, care este informat de moartea lui Donati, și află motivul vizibilei dezolări care copleșea rudele. Rinuccio, motivat de dragostea pentru Lauretta, îl roagă pe tatăl acesteia să scoată din impas rudele dezamăgite. Schicchi citește testamentul și declară că nu mai e nimic de făcut, dar, stând puțin pe gânduri, îi vine o idee. Pe care nu i-o împărtășește fiicei sale, pentru a nu o profana cu gânduri neonorabile, apoi trece la realizarea planului: știind că despre moartea lui Donati aflaseră doar rudele, ordonă ca trupul acestuia să fie mutat în altă cameră, pentru ca el să i se substituie. Apoi se așează în patul mortuar la venirea doctorului, căruia îi spune că se simte bine. Medicul (un ciudat amuzant, foarte apreciat de public pentru interpretarea sa) pleacă, fiind convins că lui nu-i mor pacienții. Cheamă, apoi, notarul, în fața căruia își asumă aceeași postură, dictându-i un testament de data aceasta favorabil… mai mult lui însuși. Astfel, își donează cele mai importante bunuri ale lui Donati, spre disperarea rudelor. După plecarea notarului, îi dă pe toți afară, satisfăcut pentru că i-a putut lăsa o avere considerabilă fiicei sale, liberă să se căsă-torească cu cel pe care îl iubea. Un plan malefic, dar bazat pe bune intenții. Artiștii de la Opera Comică au avut, la rândul lor un plan: de a-i face pe cei mici aflați în sală, dar și pe cei mai mari, să simtă povestea, să se amuze și să tragă concluzii. Plan care le-a reușit, fiind convingători și exuberanți. Din distribuție au făcut parte: Vicențiu Țăranu, Eugen Voicu, Valentin Racoveanu, Andrei Lazăr, Gabriela Daha, Raluca Oprea, Daniel Filipescu, Rodica Ocheșeanu, Valentino Tiron, Alexandru Petrovici, Cristian Eremia, Ambrus Levente, Mihai Pricope, Andy Ardeleanu și micuța Roberta. Opera Comică pentru Copii serbează 11 ani de la înființare, fiind prima companie de gen din România. Cu peste 150 de spectacole și 50 de titluri în repertoriul general, Opera Comică are sediul în București, la Sala Mică a Palatului Național al Copiilor. A susținut turnee internaționale în Croația, Austria, Coreea de Sud, India, Israel, Franța, Italia, Tunisia, ș.a. A participat la numeroase festivaluri de gen naționale și internaționale, obținând la fel de multe premii. La Constanța au venit pentru prima dată: „A fost o onoare pentru Opera Comică pentru Copii să vină aici, la acest festival. E un loc extraordinar, unde poți să te manifești, iar publicul a fost foarte cald și receptiv. Sperăm să mai venim cu noile noastre producții, Opera Comică are două-trei premiere pe an, create special pentru copii. La București avem întotdeauna sălile pline, copiii se bucură, plâng alături de noi, participă la ce se întâmplă pe scenă”, a spus Valentin Racoveanu, care a jucat rolul lui Gerardo în „Gianni Schicchi”. Pe artist îl vom mai putea vedea și în spectacolul „Carmina Burana”, care va avea loc la Teatrul „Oleg Danovski” sâmbătă, 31 octombrie, ora 19. Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului se desfășoară în perioada 15 octombrie – 5 noiembrie.