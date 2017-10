Spectacolul "FROZEN - Regatul îngheţat", reprogramat la Constanţa

1

Ménage à trois

Baaaa, unde va credeti sa cereti 200 lei (44.5 Euro) pe bimet???😳😳Confundati Olympia Paris cu imputiciunea voastra de la Sala Sporturilor? Aloooo, ziarista imbecila, cum pastele ma-tii scrii de un simulacru ieftin cu scenaristi no name si "actori" care au jucat in ménage à trois😜😜 in clipurile maimutelor🙈🙈 de la Carla's Dreams?Huooo🖕🖕