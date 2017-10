Spectacole pe alese pentru constănţeni

Spectacole pe alese pentru constănțeni

Teatrul de Stat se alătură, începând de sâmbătă, 1 octombrie, instituțiilor de cultură constănțene, debutând în stagiunea de toamnă cu o premieră, în viziunea regizorală a lui Felix Alexa. Premiera „Ursul”, de Anton Pavlovici Cehov, care va începe la ora 19, îi va avea în distribuție pe Marius Bodochi, Dana Dumitrescu și Marian Adochiței.Același regizor deschidea, în urmă cu opt ani, stagiunea de toamnă la Constanța cu spectacolul „Terorism”, semnat de frații Presniakov.Într-un interviu acordat unei agenții de presă în urmă cu șase ani, Felix Alexa, unul dintre cei mai jucați regizori pe scenele capitalei, afirma că, în antiteză cu tehnologia distructivă, „teatrul a rămas o artă printre puținele foarte vii, în contact direct cu spectatorul, care are șanse să trăiască încă mult timp, pentru că e o alternativă la tehnologia excesivă - în curând o să facem dragoste prin internet, o să avem stimuli pe noi care or să ne dea senzații emoționale la distanță. Teatrul însă... Totuși, e nevoie să vezi niște actori pe scenă și lucrul ăsta eu cred că e important. Rămâne foarte vie, foarte directă arta asta a teatrului. Cred că tocmai pentru că devine puțin aparte are mari șanse de a supraviețui și de a interesa în continuare oamenii”.Duminică, 2 octombrie, tot de la ora 19, se reia un spectacol valoros din repertoriul Dramaticului constănțean - „Uciderea lui Gonzago”.În distribuție: Tani Ștefu, Dana Dumitrescu, Mihai Sorin Vasilescu, Andu Axente, Georgiana Mazilescu, Cosmin Mihale, Dan Cojocaru, Alina Manțu, Remus Archip, Adrian Dumitrescu, Maria Lupu, Andrei Cantaragiu, Florentin Roman, Alexandru Medveghi, David Dobre, Abdul Cair Latip.La premiera „Ursul”, prețul unui bilet este de 35 lei, iar la spectacolul de duminică, biletul costă 25 lei.La Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, este programat duminică, 2 octombrie, de la ora 19, îndrăgitul spectacol de balet „Max și Moritz”, de G. Rosinni, în coregrafia lui Peter Markus. Soliști: Horațiu Cherecheș, Adrian Mihaiu, Amalia Mîndruțiu, Dorina Dragoeaș, Bogdan Bîrsănescu, Costică Dragomir, Gelu Râpă, Ștefan Răuț, Ryan Brown, Marian Basarabeanu.Prețul unui bilet este de 40 lei, 30 lei, 25 lei (în funcție de locul din sală), 20 lei - pensionari, 15 lei - elevi, studenți în grup organizat.Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța, oferă posibilitatea copiilor constănțeni să urmărească, în acest week-end, la Pavilionul Expozițional din Mamaia, de la ora 11, două spectacole.Astfel, sâmbătă, 1 octombrie, de la ora 11, este programat spectacolul „Povestea Porcului”, în regia și scenariul lui Cristian Mitescu.Duminică, 2 octombrie, tot de la ora 11, „Fata babei și fata moșneagului” va putea fi vizionat de copiii cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani.Intrarea este gratuită.