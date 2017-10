Spectacole pe alese pentru constănţeni

1

ce sa fac? iubesc opera!

Cu adevarat inspirate momentele coregrafice din Mam'zelle Nitouche, ca si din celelalte spectacole, semnate de coregraful Mindrutiu. Felicitari, e foarte placut ochiului nostru si artistii din Constanta arata astfel ca pot mai mult decat sunt "constransi" sa faca. E nevoie de cineva vizionar, care sa scoata la lumina talentul. Zic asta ptr ca in rest...spectacolul a fost cel mai prost din ultimii mei40 de ani ca spectator al acestei scene! De ce insistati cu oameni care dovedesc ca nu pot? Asa nu se ajunge la progres. Ii distribuiti din mila? Dar de spectatori nu va e mila? Voci de camin cultural, interpretari "actoricesti" pentru care eu le picam la examen, roluri neinvatate, plictis si lehamite pe scena. Eu nu am platit ptr bataia de joc. Ce pacat, dupa ce toamna a fost minunata, cu spectacole superbe! Am avut langa mine spectatori care au vorbit tot timpul la telefon. Pana la urma, asa spectacol, asa public. Sper la Vaduva Vesela sa nu mai am asemenea experienta trista. Eu as da pe cativa afara, dintre cei responsabili de esecul acestui spectacol. Dar la sfarsit am aplaudat cu totii. Stiti de ce? Pentru speranta, pentru artistii care au murit iubind aceasta institutie si pentru cei care inca o mai iubesc. Sa dea Dumnezeu sa se intample o minune, sa dispara "nepotii" si sa se destepte directoarea. La multi ani!