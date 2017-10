Spectacole invitate pe scena Galei HOP la Vox Maris Costineşti!

Spectacole invitate pe scena Galei HOP la Vox Maris Costinești!

Începând de miercuri, 4 septembrie, și până sâmbătă, 7 septembrie, la Costinești, va avea loc cea de-a XVI-a ediție a Galei Tânărului Actor - HOP, care are ca scop promovarea și lansarea tinerilor absolvenți din învățământul superior artistic de stat și particular.Patru spectacole sunt invitate să destindă atmosfera la Gala HOP.„NOI 4”, adică Maria Obretin, Ilinca Manolache, Lia Bugnar și Marius Manole sunt destine prescrise de Lia Bugnar și controlate de Dorina Chiriac. E un show cu mare chef de joacă. Se garantează umor de calitate!„ZIC-ZAC” e un spectacol plin de umor, muzică și, evident, dans. De Andreea Gavriliu și Ștefan Lupu. Cu Andreea Gavriliu, Ștefan Lupu și Gabriel Costin. Ei au obținut Premiul pentru cea mai bună creație coregrafică la Gala UNATC 2013.În „Pretend we make you happy”, producție a CNDB, în vizor e corpul. Spectacolul Andreei Novac, ce a avut premiera în 2010, „propune un corp care apare din viteză, pulsație și culoare”. Cu Ștefan Lupu și Istvan Teglas. Recomandarea Andreei Novac este să căutam în acest spectacol doar momentul prezent!„Variațiuni la invențiuni OP 2" e o poantă muzicală… sau mai multe. Regie, scenografie, coregrafie, concept și… distribuție Petre Ancuța și Emilian Mârnea.Joi, 5 septembrie, de la ora 10, la Vox Maris Club No.1 Grand Resort Costinești, va avea loc o discuție liberă moderată de chiar președintele UNITER, Ion Caramitru.