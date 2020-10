Spectacole de weekend pentru copii. Unde puteţi să-i duceţi pe cei mici

Dacă este weekend, luaţi-vă copiii de mână şi oferiţi-le posibilitatea de a viziona un spectacol special conceput pentru ei. La Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de Mare“, puteţi opta sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 11.00, pentru spectacolul„Albă-ca-Zăpada“, o adaptare modernă, ușor parodică, după povestea cu același nume de Frații Grimm.Cu toate acestea, piesa nu se abate de la subiectul original, reușind să păstreze farmecul, inocența și misterul mult îndrăgit de copii. Reprezentanții instituției de cultură spun că „Albă-ca-Zăpada” reprezintă un spectacol în care lumea oamenilor și lumea magică a păpușilor se combină, dincolo de reflexia oglinzilor, într-un decor feeric și inspirat. Pe scenă îi puteţi revedea pe actorii Clara Ghiuvelechian și Daniel Minciună. Actriţa interpretează un rol de forță, întruchipând-o pe Maștera/ Vrăjitoarea cea rea, fiind malefică și fascinând, în același timp, prin dualitatea interpretării. Daniel Minciună, în schimb, reprezintă povestea în sine, drept pentru care și interpretează, cu multă măiestrie, rolurile pe care le are, trecând cu ușurință, de la Povestitor la Vânător și apoi la Prinț.A doua zi, duminică, 1 noiembrie, de la aceeaşi oră, copilaşii vor putea lua parte la îndrăgita poveste o broscoiului şi a prinţesei. Piesa „Prinţesa şi broscoiul” este o adaptare după basmul „Prinţul fermecat” al Fraţilor Grimm, regia şi scenariul fiind semnate de Cristian Mitescu. Ionuţ Sergiu Anghel rea-lizează coregrafia spectacolului, iar muzica îi aparţine compozitorului Viorel Andrinoiu. Scenografia este marca binecunoscutei scenografe constănţene Eugenia Tărăşescu Jianu. Aşa cum se ştie, fiecare prinţesă are nevoie de un prinţ, dar ce se întâmplă atunci când el este doar un broscoi şi nimic mai mult? De data aceasta, povestea păstrează linia Fraţilor Grimm, dar acţiunea ce degajă o atmosferă relaxantă, cu inserţii muzicale deosebite, cântecele personalizate pentru personaje etc. „Desigur, este dificil să fii o vrăjitoare cu multe capete şi durează până decizi ce fel de farmece și blesteme vrei să faci. De exemplu, știați că Broscoiul era cât pe ce să fie...vulpoi? Vă așteptăm la teatru să vedem ce fel de vrăji se mai fac”, este îndemnul reprezentanţilor teatrului. Din distribuție fac parte: Arina Cojocaru, Grațian Prisăcariu, Daniela Vlad, Lică Gherghilescu, Clara Ghiuvelechian, Daniel Minciună, Tiberiu Roșu, Andrei Stroescu. Tot pentru cei mici, se va mai juca în acest sfârşit de săptămână, spectacolul „Pinocchio”, în interpretarea trupei „Suflețel”. Acesta va putea fi vizionat sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 11.00. Vă întrebaţi cine este Pinocchio? Făurit de bunul Gepetto şi adus la viaţă de magia Zânei Albastre, Pinocchio este o păpuşă de lemn care îşi doreşte să devină un băieţel adevărat. Povestea lui Carlo Collodi ne vorbeşte despre ceea ce face ca fiecare aspirant la titlul de om adevărat, să capete această calitate. Aşadar, dragi constănţeni, vă dorim vizionare plăcută!