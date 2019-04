Spectacole de week-end: "Gaiţele" şi "De Paşti- Săptămâna Patimilor"

Spectacole de week-end: "Gaițele" și "De Paști- Săptămâna Patimilor"

Pentru că a existat cerere din partea publicului, Teatrul de Stat din Constanța (TSC) va mai pune, o dată, în scenă, în acest week-end, piesa „Gaițele” de Alexandru Kirițescu. Spectacolul se va juca sâmbătă, 20 aprilie, începând cu ora 19.00, și este regizat de Lucian Iancu. Scenografia îi aparține Lacrămioarei Dumitrașcu, iar coregrafia Raimondei Potlog.Distribuția este formată din Dana Dumitrescu, Maria Lupu, Cristina Oprean, Luiza Martinescu, Lana Moscaliuc, Andu Axente, Laura Iordan Adrian/Ana-Maria Ștefan, Remus Archip, Adrian Dumitrescu, Mirela Pană, Liliana Cazan, Gelu Ciobanu, Claudia Mihuț, Gabriel Neață.Duminică, 21 aprilie, de la aceeași oră, sunteți așteptați la „De Paști- Săptămâna Patimilor”, un spectacol regizat de Zoltan Schapira, care poartă semnătura scenografului Olivia Costea.Distribuția este formată din actorii Maria Lupu, Adrian Dumitrescu, Ana Maria Ștefan, Laura Iordan Adrian, Răzvan Bănuț, Dorel Vișan și Mihai Sorin Vasilescu.Acesta este realizat după opera lui August Strindberg. Și în această piesă, susține regizorul, Strindberg este de partea celui slab, dând speranțe pentru viitor, ne îndeamnă la iertare, pace și înțelegere, fapte prin care omul se purifică, iar societatea poate deveni mai bună.„Traducerea unui text nu este deloc ușoară, mai ales când este vorba de Strindberg și perioada simbolistă. Piesa «De Paști» este bazată pe un moment din viața lui Hristos. Simbolurile preluate din Biblie nu se traduc ad litteram, se caută echivalentul lor din tradiția ortodoxă, cum este în cazul nostru. Pe de altă parte, unele expresii nu se regăsesc în limba română, iar în această situație cauți o expresie echivalentă care să păstreze înțelesul, subtilitățile, sentimentul, ritmul și multiplele planuri ale acțiunii. Ca să fiu mai bine înțeles vă dau și exemple: titlul piesei este «PAȘTE», tradus mecanic, dar în limba română acest cuvânt are dublu înțeles. În aceasta situație, traducătorul trebuie să intervină și să facă o traducere care să dea sens cuvântului în contextul dat. Eu am tradus «De Paști» tocmai pentru a se înțelege că acțiunea se petrece de Paști. Altfel putem crede că este vorba de verbul «a paște». În această producție de teatru folosesc, împreună cu Olivia Costea, o metodă nouă de lucru în teatru, numită psihodesign. Ceea ce doresc eu să spun publicului constănțean, este că această metodă îmbogățește valoarea spectacolului prin creațiile actoricești. În concepția mea, am ales un spațiu convențional pentru a păstra universalitatea povestirii din piesă. Timpul și spațiul în convenție nu sunt definite, doar costumele marchează secolul în care se petrece acțiunea, pentru a nu se confunda cu prezentul. Păstrând simbolurile, tradițiile vremii și modernitatea limbajului fac ca spectatorul să simtă gustul amar al prezentului.Dacă spectatorul, în drum spre casă, va reflecta asupra problemelor prezentate în spectacol și hotărârile luate «mâine» vor fi mai bune, ne-am atins scopul”, a declarat Zoltan Schapira.