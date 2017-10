Spectacole de Mihai Măniuţiu, Gigi Căciuleanu, Sergiu Anghel, îngropate cu onoruri

Balerinii au fugit pe croaziere, iar producțiile vechi „nu se mai cer“

Spectacole de Mihai Măniuțiu, Gigi Căciuleanu, Sergiu Anghel, îngropate cu onoruri

Mari spectacole în regia Ioan Tugearu, Mihai Măniuțiu, Gigi Căciuleanu, Adina Cezar nu se mai joacă de ani buni, locul lor fiind luat de un repertoriu clasic și monoton, cu readaptări numeroase. Oleg Danosvki se vinde astăzi ca un brand, numai că a ajuns un brand contaminat. Noua strategie a companiei de balet care, din păcate, nu îi mai poartă numele decât prin turnee peste hotare, este una monotonă, clasică, bazată mai mult pe readaptări coregrafice pe partituri arhicunoscute și lansate cu mulți ani în urmă. Cu o singură excepție cât de cât recentă - „Orfeu”, un „altceva” care a încântat printr-o viziune integratoare; regizorul și coregraful grec Atilla Silvester a reușit, la Constanța, un spectacol vivant, plin de semnificații, legat prin mișcare și muzică, dar mai ales prin prestația dansatorilor. Pe 14 octombrie, sub pălăria mare a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danosvki”, are loc premiera „Spărgătorul de nuci”, pe muzica lui Ceaikovski, în coregrafia lui Gheorghi Koftun, cel care a mai montat pentru teatrul constănțean și „Peer Gynt”. La sfârșitul lui octombrie, balerinii vor pleca în turneu în Spania, pentru această deplasare fiind alese spectacolele „Cei trei mușchetari”, în coregrafia lui Germinal Casado, și „Giselle”, în coregrafia lui Jean Corali, Jules Perrot și Marius Petipa. Urmează tradiționalul turneu în Germania pe care balerinii noștri îl fac de peste un deceniu, grație lui Oleg Danosvki, în fiecare iarnă. Din păcate, semnalele venite de la impresarul german nu mai sunt atât de îmbucurătoare. Ansamblul nostru a pierdut mulți prim-soliști de valoare, azi dansatori de croaziere sau în marile teatre din capitală. Au rămas doar câteva perechi care țin spatele la toate spectacolele companiei. Au mai rămas doar 8 spectacole în repertoriu Despre strategia managerială a companiei nu dorește nimeni să comenteze. Balerinii se feresc să mai facă vreun comentariu, au trecut deja prin prea multe, iar conducerea companiei, de fiecare dată când este provocată, răspunde că vechile producții „nu se mai cer”. Scurt și fără prea multe explicații. Surse din cadrul companiei ne-au declarat că de la vechile producții au rămas o parte din decoruri, costume, însă este foarte dificil acum să reconstitui distribuțiile. Așa se și face că, odată cu preluarea teatrului de balet „Oleg Danovski” de către mamutul Teatru național de operă și balet, s-a pierdut și istoria instituției. Pe site-ul teatrului, la secțiunea repertoriu, te uiți și te crucești cum s-au șters cu buretele ani de trudă, muncă și, cel mai important, bani, bani mulți dați pe producții care, la vremea respectivă, au adus Constanța în centrul atenției. Astfel, din repertoriu, au mai rămas: „Cei 3 mușchetari”, „Cenușăreasa” - premieră, „Frumoasa din pădurea adormită”, „Giselle”, „Imnurile lui Orfeu”, „Max și Moritz”, „Peer Gynt”, „Spărgătorul de nuci”- premieră. Un repertoriu foarte sărac pentru un teatru cu o tradiție lungă și valoroasă. Condu-cerea instituției dă vina și pe lungile procese pe drepturi de autor cu familia Danovski, alții își mențin poziția vizavi de lipsa prim-soliștilor valoroși. Cert este că, acum, Teatrul de balet s-a împotmolit într-un repertoriu mult prea bătătorit și monoton. Spicuiri din fostele spectacole TBOD: l Partituri neconvenționale, marca Adina Cezar: „La douășpe trecute fix“, dans-teatru după opera lui Caragiale. Spectacolul a avut premiera oficială, la Constanța, în anul 2003, bucurându-se de un mare succes. l „Dreams, Kurosawa, mon amour“ - artă, cultură și spiritualitate japoneză, răstălmăcită de Ioan Tugearu, în stagiunea 2002. l „My Marilyn” s-a bucurat de un extraordinar succes în anul 2002, fiind primul spectacol de cine - dans - teatru de pe plan local. Spectacolul a fost o încercare personală și individuală de apropiere de mitul Marilyn Monroe, prin fragmente țesute în jurul vieții celui mai cunoscut star al anilor ’50 și ’60. Regia a aparținut lui Pierre Wyss. l „La vie en rose” cu Gigi Căciuleanu. La Constanța, francofonia în dans s-a născut prin Gigi Căciuleanu. l Coregraful Sergiu Anghel a propus colectivului de dansatori de la „Oleg Danovski” o altă provocare: „Missa Prophana”, pe muzica lui Ariel Ramirez. l Regizorului Mihai Măniuțiu a montat, la Constanța, „16 lecții despre dezastrele amorului carnal“. În rolurile principale au fost actorul Marian Râlea și prim-solista Aliss Tarcea. l „Furtuna” - dansul, o prelungire a cuvântului, cel mai complex spectacol de balet al unei companii românești s-a născut la Constanța, în 2003. Celebrul coregraf Sergiu Anghel i-a adus alături de balerinii constănțeni pe regretatul Adrian Pintea, apoi pe actrița Maria Varsami și pe Victor Rebengiuc.Mari spectacole în regia Ioan Tugearu, Mihai Măniuțiu, Gigi Căciuleanu, Adina Cezar nu se mai joacă de ani buni, locul lor fiind luat de un repertoriu clasic și monoton, cu readaptări numeroase. Oleg Danosvki se vinde astăzi ca un brand, numai că a ajuns un brand contaminat. Noua strategie a companiei de balet care, din păcate, nu îi mai poartă numele decât prin turnee peste hotare, este una monotonă, clasică, bazată mai mult pe readaptări coregrafice pe partituri arhicunoscute și lansate cu mulți ani în urmă. Cu o singură excepție cât de cât recentă - „Orfeu”, un „altceva” care a încântat printr-o viziune integratoare; regizorul și coregraful grec Atilla Silvester a reușit, la Constanța, un spectacol vivant, plin de semnificații, legat prin mișcare și muzică, dar mai ales prin prestația dansatorilor. Pe 14 octombrie, sub pălăria mare a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danosvki”, are loc premiera „Spărgătorul de nuci”, pe muzica lui Ceaikovski, în coregrafia lui Gheorghi Koftun, cel care a mai montat pentru teatrul constănțean și „Peer Gynt”. La sfârșitul lui octombrie, balerinii vor pleca în turneu în Spania, pentru această deplasare fiind alese spectacolele „Cei trei mușchetari”, în coregrafia lui Germinal Casado, și „Giselle”, în coregrafia lui Jean Corali, Jules Perrot și Marius Petipa. Urmează tradiționalul turneu în Germania pe care balerinii noștri îl fac de peste un deceniu, grație lui Oleg Danosvki, în fiecare iarnă. Din păcate, semnalele venite de la impresarul german nu mai sunt atât de îmbucurătoare. Ansamblul nostru a pierdut mulți prim-soliști de valoare, azi dansatori de croaziere sau în marile teatre din capitală. Au rămas doar câteva perechi care țin spatele la toate spectacolele companiei. Au mai rămas doar 8 spectacole în repertoriu Despre strategia managerială a companiei nu dorește nimeni să comenteze. Balerinii se feresc să mai facă vreun comentariu, au trecut deja prin prea multe, iar conducerea companiei, de fiecare dată când este provocată, răspunde că vechile producții „nu se mai cer”. Scurt și fără prea multe explicații. Surse din cadrul companiei ne-au declarat că de la vechile producții au rămas o parte din decoruri, costume, însă este foarte dificil acum să reconstitui distribuțiile. Așa se și face că, odată cu preluarea teatrului de balet „Oleg Danovski” de către mamutul Teatru național de operă și balet, s-a pierdut și istoria instituției. Pe site-ul teatrului, la secțiunea repertoriu, te uiți și te crucești cum s-au șters cu buretele ani de trudă, muncă și, cel mai important, bani, bani mulți dați pe producții care, la vremea respectivă, au adus Constanța în centrul atenției. Astfel, din repertoriu, au mai rămas: „Cei 3 mușchetari”, „Cenușăreasa” - premieră, „Frumoasa din pădurea adormită”, „Giselle”, „Imnurile lui Orfeu”, „Max și Moritz”, „Peer Gynt”, „Spărgătorul de nuci”- premieră. Un repertoriu foarte sărac pentru un teatru cu o tradiție lungă și valoroasă. Condu-cerea instituției dă vina și pe lungile procese pe drepturi de autor cu familia Danovski, alții își mențin poziția vizavi de lipsa prim-soliștilor valoroși. Cert este că, acum, Teatrul de balet s-a împotmolit într-un repertoriu mult prea bătătorit și monoton. Spicuiri din fostele spectacole TBOD: l Partituri neconvenționale, marca Adina Cezar: „La douășpe trecute fix“, dans-teatru după opera lui Caragiale. Spectacolul a avut premiera oficială, la Constanța, în anul 2003, bucurându-se de un mare succes. l „Dreams, Kurosawa, mon amour“ - artă, cultură și spiritualitate japoneză, răstălmăcită de Ioan Tugearu, în stagiunea 2002. l „My Marilyn” s-a bucurat de un extraordinar succes în anul 2002, fiind primul spectacol de cine - dans - teatru de pe plan local. Spectacolul a fost o încercare personală și individuală de apropiere de mitul Marilyn Monroe, prin fragmente țesute în jurul vieții celui mai cunoscut star al anilor ’50 și ’60. Regia a aparținut lui Pierre Wyss. l „La vie en rose” cu Gigi Căciuleanu. La Constanța, francofonia în dans s-a născut prin Gigi Căciuleanu. l Coregraful Sergiu Anghel a propus colectivului de dansatori de la „Oleg Danovski” o altă provocare: „Missa Prophana”, pe muzica lui Ariel Ramirez. l Regizorului Mihai Măniuțiu a montat, la Constanța, „16 lecții despre dezastrele amorului carnal“. În rolurile principale au fost actorul Marian Râlea și prim-solista Aliss Tarcea. l „Furtuna” - dansul, o prelungire a cuvântului, cel mai complex spectacol de balet al unei companii românești s-a născut la Constanța, în 2003. Celebrul coregraf Sergiu Anghel i-a adus alături de balerinii constănțeni pe regretatul Adrian Pintea, apoi pe actrița Maria Varsami și pe Victor Rebengiuc.