Spectacole ale Teatrului de Stat, sacrificate pe altarul crizei

La conferința de presă ocazionată de anunțarea noii producții „Omul, bestia și virtutea”, a cărei premieră va avea loc sâmbătă, 27 martie, la Teatrul de Stat din Constanța, regizorul Bogdan Caragea, director de producție al instituției, declara că „acest loc, acest oraș, acești oameni merită nume mari din dramaturgia universală, pentru că aici, la Constanța, am întâlnit un public extraordinar, selectiv, care a avut întotdeauna posibilitatea să meargă la spectacole de calitate, fie ele de operă, de balet, de copii”. Foarte adevărat și suntem convinși că mult prea mulți constănțeni tânjesc după viața culturală de altădată a acestei urbe, dar ce pot face? Ca urmare a afirmației făcute, l-am întrebat pe responsabilul cu producția ce s-a întâmplat cu spectacolele care nu se mai joacă și care au dispărut brusc de pe afișe imediat după premiere. Astfel, am aflat că sunt spectacole la care s-a renunțat din cauza „vremurilor pe care le trăim și cărora nu ne putem substitui absolut deloc”. Adică numărul de colaboratori n-a mai putut fi susținut la unele dintre spectacole, iar alte reprezentații au fost depășite din punct de vedere financiar la un moment dat. „Totul este un corolar, plecând de la drepturile de autor și până la colaborări”. Spre exemplu, din distribuția spectacolului „Cabinierul” a plecat actrița Laura Bilic, actualmente cadru universitar la Iași, și care trebuie înlocuită doar de regizor, care este și el plecat la o bursă în Statele Unite. „Niciodată o direcție a unui teatru nu poate impune un anumit actor, o anumită actriță în lipsa celui care a gândit spectacolul. Acum 20 de ani era posibil, dar acum este stipulat clar contractual că nu se face”. Aceeași actriță, Laura Bilic, juca și în „Pescărușul”, dar regizorul Ioan Cărmăzan și-a dat acordul înlocuirii ei. Un alt spectacol la care s-a renunțat este „Vrăjitoarele din Salem”, motivat de refuzul regizorului Gordon Edelstein de a mai veni din America să înlocuiască actorii lipsă din distribuție. Dintre protagonistele spectacolului „8 femei”, șase sunt… de-afară. Iar una dintre actrițele principale, Teodora Mareș, are un program extrem de încărcat. „Este foarte greu pentru un teatru să depindă de oameni mulți din afară, pentru că programele nu coincid”. Și-atunci de ce se apelează la ei? Doar ca să se dea greutate premierei, pentru ca, mai apoi, să nu ne mai putem ridica la prețurile oferite de participări în reclame tv? N-am aflat ce s-a întâmplat cu spectacole precum „Terorism” sau „Inimi cicatrizate”, dar suntem convinși că aceleași argumente de ordin pecuniar au făcut imposibilă prelungirea existenței lor pe scenă. Inevitabil survin două întrebări. Prima ar fi legată de rostul cheltuielilor care se fac cu aceste premiere născute moarte. Oare nu se fac studii pentru a vedea, pe termen lung, cât de fezabile sunt aceste spectacole? Iar cea de-a doua este: „Ce-ați făcut cu actorii noștri dragi?”. „La unii dintre actorii Teatrului de Stat care au ieșit la pensie și care au lucrat cu contract pe perioadă determinată nu li s-a mai putut reînnoi acesta din cauza unei ordonanțe de urgență. Iar posturile rămase vacante prin pensionare dispar din schema teatrelor”, conform afirmației regizorului Bogdan Caragea. Și, cu toate acestea, facultățile de teatru sunt pline de studenți care, însă, nu au profesori care să le dea caracterul și calitatea necesare carierei în domeniul artei. Cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă regizorul Bogdan Caragea. „Spre exemplu, anul I al INATC numără 70 de studenți, care au la catedră preparatori și profesori care au terminat acum doi ani institutul”, a declarat în finalul întâlnirii, directorul de producție al Teatrului de Stat.