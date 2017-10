Spectacol umanitar organizat de Crucea Roşie la Casa de Cultură

Spectacol umanitar organizat de Crucea Roșie la Casa de Cultură

Sâmbătă, 20 septembrie, la Casa de Cultură din Constanța, de la ora 20, Crucea Roșie, filiala Constanța, organizează un spectacol umanitar. În invitația adresată de coordonatorul evenimentului stă scris: „Există un erou în fiecare dintre voi, o puteți face cumpărând un bilet. Casa de Cultură a pus în vânzare aceste bilete care dau viață, ori le poți cumpăra de la Carmen Lungu - director Crucea Roșie Constanța sau coordonator eveniment Crucea Roșie pe pagina personală. În program vă veți bucura de voci bine cunoscute care vă vor încânta, și grupuri de dansuri cu multe premii la activ”.Vor participa: Denisa Ștefania Lucan, Chris Oliver, Liliana Cornilă, Iany Gana și Ansamblul de dansuri armânești „Avlia”, Mihaela Avram, Iulian Bratu și Valentin Bratu (prezentare de papioane made by Valentin Bratu), Rodica Rodion, New Force of Dance (coordonat de Cristian Patachia), Club de dans sportiv „Magic Star” (coordonat de profesor Iurie Braiș - campion mondial), Studio de Balet „Melinda” și Ansamblul de balet „ATITUDine”.Prezintă - Alexandra Bulz și Iulian Olaru - Antena 1 Constanța.