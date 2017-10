Spectacol umanitar organizat de Asociaţia elevilor din Mangalia

1

8 aprilie, 16:41. Mincu Mazare se face ca uita cand se refera la intrarea lui in politica.A intrat in politica cu ajutorul celui pe care acum il injura. Adica a presedintelui Basescu, care i-a pus pe lista de deputati (pe el si pe un alt ziarist) deoarec

8 aprilie, 16:41. Mincu Mazare se face ca uita cand se refera la intrarea lui in politica.A intrat in politica cu ajutorul celui pe care acum il injura. Adica a presedintelui Basescu, care i-a pus pe lista de deputati (pe el si pe un alt ziarist) deoarece, presedintele Iliescu vroia sa-i dea in judecata. A fost deputat la PD. Inca odata se confirma proverbul."pe cine nu lasi sa moara,nu te lasa sa traiesti".Referitor la faptul ca a avut trei mandate,eu cred ca nu a avut contracandidati, iar oamenii nu s-au dus la vot, mai putin cei cu pachete,gratuitati pe RATC si cei sponzorizati la energie termica. Poate anul acesta va fi altfel si va pleca in Brazilia. DEFINITIV.