Spectacol non-verbal, probă impusă la „HOP“

Ediția 2007 a Galei Tânărului Actor „HOP" a continuat, ieri, la Casa de Cultură a municipiului Mangalia, în prezența actorului Ștefan Iordache, fost membru al juriului la mai multe ediții, actriței Ilinca Tomoroveanu - director artistic al Teatrului Național din București, actorului Mihai Dinvale - directorul artistic al Teatrului Mic, regizorului Mircea Cornișteanu - directorul Teatrului Național din Cra-iova, precum și a numeroși dramaturgi și regizori. Gala „HOP", care se încheie astăzi, a inclus în concurs și un spectacol non-verbal. Este vorba despre un spectacol de dans contemporan al unui grup de actori, absolvenți ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică. Spectacolul se intitulează „În aștep-tare" și îi are în distribuție pe Liliana Farcaș, Sorana Huidan, Casiana Șuteu, Dan Lupu și Tudor Munteanu. Și în acest an, direcția Galei „HOP" a introdus proba obligatorie pentru toți participanții la secțiunea Individual. Aceasta constă într-o interpretare personală - în limita a 5 minute - a textului „DEX 305", din volumul "Proză scurtă", de Mircea Nedelciu. Până la sfârșitul galei, mai sunt programate alte spectacole invitate: „11. Mănâncă-ți aproapele", de Marius Damian, regia Vitalie Bichir - o producție independentă, care, din toamnă, este pre-luată de Teatrul Act, și „Gros plan" - montare realizată pe baza unui colaj de texte, în regia Taniei Filip și a lui Gelu Colceag. Distribuția este formată din tineri actori și absolvenți ai UNATC, promoția 2007. Gala se va încheia cu un recital susținut de Nicu Alifantis.