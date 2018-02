Spectacol la Harlequin. „Ce vine după“ o despărţire?

Spectacol la Harlequin. „Ce vine după“ o despărțire?

Probabil că mulți se întreabă ce urmează după o despărțire cruntă, cum poți scăpa de rănile din trecut sau cum le poți pansa cel mai bine, pentru ca suferința să fie cât mai ușor de depășit.Organizatorii spectacolului „Ce vine după”, care va avea loc joi, 22 februarie, de la ora 20.00, la restaurant „Harlequin” din Mamaia, sunt de părere că rănile trecutului pot fi oblojite „cu pansamentul tuturor posibilităților, căci nimic nu pare interzis sau suficient de nebunesc când vine vorba de războiul dintre sexe. Nici măcar recăsătorirea cu un animal”.În plus, spectacolul „Ce vine după” deschide ușa către tărâmul nebunesc al veșnicului război, acolo unde orgoliile domină, partenerul de viață ajunge să fie un străin, iar dragostea nu are sub nicio formă rolul principal.În această piesă își fac apariția două personaje bine conturate și puternice, care ne arată cum căsătoria nonconformistă este cea mai bună soluție atunci când cel pe care îl credeai sufletul tău pereche te-a dezamăgit. Altfel spus, umorul și nebunia sunt ingredientele principale ale acestui show, dedicat tuturor celor pentru care imprevizibilul face diferența.Pe scenă vor urca Florin Frățilă și Ioana Chelmuș. Prețul unui bilet este 35 de lei. Spectacolul este interzis persoanelor sub 16 ani.