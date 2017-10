Spectacol în memoria lui Vasile Cojocaru

La un an de la trecerea în neființă a lui Vasile Cojocaru, colegii și prietenii actorului au organizat, în memoria sa, o comemorare, găzduită de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNOB). Evenimentul a debutat cu un micro-recital de chitară, susținut de Adrian Matiș, elev al baritonului Bogdan Ocheșel, și a continuat cu un moment muzical la violoncel, în interpretarea lui Gheorghiță Tănase, solist al TNOB. Au urmat, apoi, alte momente muzicale, realizate de Simona Cernagor (pian), Mihai Dunărințu (vioară) și Marina Dunărințu (pian). Un recital foarte apreciat de public a fost și cel al Corului „Cantinela” din cadrul Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, dirijor fiind prof. Horațiu Alexandrescu. Un omagiu i-au adus mentorului lor și foștii studenți ai lui Vasile Cojocaru, printre care și fiica sa, Arina. A urmat un discurs ținut de Andu Axente, actor al Teatrului de Stat, care, emoționat, a vorbit despre felul de a fi al lui Ică Cojocaru: „Această existență postumă o ai numai cu condiția să fi făcut ceva în viață, ceva important, și de aceea am să-l pomenesc și am să-l iubesc toată viața. Unii spun că a fost și dur, a fost și crud, a fost și rău. Vasile Cojocaru a putut să spună nu atunci când ceilalți, poate din lașitate, nu au putut s-o facă, și n-a vrut să se ascundă după viitoare deziluzii sau după eșecuri”. Actorul Emanuel Cârstoiu, fost student al lui Ică Cojocaru, a moderat evenimentul, dând citire mesajelor venite din partea colegilor săi care și-au exprimat gândurile și amintirile legate de maestrul lor. Amalia Mândruțiu și Andrada Dedu, soliste în cadrul Teatrului „Oleg Danovski”, au susținut un moment de dans contemporan, intitulat „Ipostaze”, coregrafia fiind realizată de Călin Hanțiu, iar manifestarea a luat sfârșit printr-un moment muzical susținut de baritonul Bogdan Ocheșel, acompaniat la pian de Daniel Sărăcescu. Organizatorii comemorării au fost Asociațiile „Opera Viva”, „Media Lux” și Catedra de Canto a Universității „Ovidius”.