Spectacol-eveniment la Maritimo

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, 29 septembrie, la Maritimo Shopping Center, pe scena special amenajată în zona Info-desk, începând cu ora 17, este programat un eveniment despre mâncare, sănătate și nonconformism, derulat sub egida proiectului Mr C in Love with V Life, ca tribut adus hranei vii, fără zahăr sau grăsimi rele, care păstrează nealterate proprietățile ei nutritive! Invitatul acestei prime ediții nu putea fi decât unul foarte special, Victor Nemeș, vegetarian și familist convins, un om a cărui pasiune pentru pilotaj este la fel de mare cu cea a gătitului!În termeni generali, Mr C in Love with V Life este un proiect bazat pe prezentări și cursuri de alimentație sănătoasă, fără foc și fără fum, fără zahăr sau grăsimi rele, pe activități sportive, coferințe și seminarii motivaționale.Acest proiect propus de Ciprian Lepădatu are la bază un singur obiectiv, acela de a ajuta la creșterea calității vieții printr-o nutriție echilibrată, prin exerciții fizice personalizate, prin tratamente și masaje cu substanțe organice și prin grupurile de suport și informare organizate.