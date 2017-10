Spectacol de poezie si coregrafie la sala STUDIO a Universităţii OVIDIUS Constanţa

Spectacol de poezie si coregrafie la sala STUDIO a Universității OVIDIUS Constanța

Vineri, 20 Octombrie 2017

Spectacolul "Ovidius - de rerum natura" analizează prin intermediul versurilor lui Ovidius din "Tristele" și prin coregrafie trăirile marelui poet surghiunit la Pontul Euxin. El descoperă cultura geților și a tracilor și este uimit de violența și brutalitatea lor. Modul de viață pe care aceștia îl practică este străin și extrem față de cel al Imperiului roman. La Pontul Euxin-Tomis- forțele naturii se dezlănțuie și îl fac pe Ovidius să se simtă la marginea lumii. Cu toate acestea, inspirația trăiește în continuare alături de poet până la sfârșitul vieții, ajungând să se considere mai mult get decât roman. Textul este întărit de imagini vizuale, iar coregrafia încununează impactul emoțional.În ce privește cea de-a treia dimensiune, cea coregrafică, spectacolul “Ovidius – de rerum natura” se referă la descrierea trăirilor poetului și legăturilor acestuia cu natura în viziunea coregrafică a maestrei Stela Cocârlea. Ovidius devine astfel un călător care a ajuns la malul pe care nu-l va părăsi niciodată și aici intră în contact cu dimensiunile incredibile ale celor patru elemente – pământ, apă, foc și vânt – caracteristici foarte puternice ale spațiului căruia trebuie să se adapteze, zeificate de oamenii care trăiesc pe malurile uitate ale mării. Cele patru elemente fac astfel legătura sprituală între Ovidius și “barbari”, de la Zamolxis la Panteonul roman nefiind un parcurs atât de nefiresc.Distribuție: Dana Cojan, Alexandru Medveghi, Oana Gheorghiță, Eduard Vacariu, Iulian Marinescu, Loredana Adăscăliței, Catinca Hanțiu, Antonia Ungureanu.Regia: Daniela Vitcu.Asistent regie: Dana Cojan, Coregrafie: Stela Cocârlea, Costume: Marcela Cuzic, Scenografie: Viorel UngureanuSpectacolul "Poezie în Mișcare" este conceput pentru a revitaliza sufletul uman cu rezonanțe antice. Ovidius ne-a lăsat ca mărturie a vieții sale scrierile lui. Versurile lui Ovidius, în special cele scrise la Pontul Euxin, ating nenumărate frici și frustrări ale psihicului uman. Aceste trăiri pe care le are orice înstrăinat de patria mamă sunt combinate în acest spectacol de reprezentarea artistică și literară a dimensiunii culturale – poezia – sub egida lui Ovidius, cu expresivitatea corporală a artiștilor. Marele poet latin a venit la Tomis ca un exilat, dar a rămas aici, căci Tomisul i-a devenit casă.Oamenii care populau pe atunci acest spațiu l-au acceptat în mijlocul lor, ba chiar i-au facilitat șederea și integrarea. Cu toate acestea Ovidius rămâne până la sfârșitul vieții cu nostalgia timpului petrecut în sânul Imperiului Roman. Cu acest spectacol depășim barierele poeziei, iar cu ajutorul imaginilor expresive, al limbajului concentrat al rimei și al ritmului, aducem în fața spectatorilor viața marelui poet Ovidius prin împletirea versului cu expresia corporală și muzică. Poeziile marelui creator exilat vor prinde glas și vor căpăta putința de a se mișca, în cadrul unui spectacol gândit ca o mărturie emoționantă a vieții lui Ovidius. Astfel, cuvintele susținute de gesturi vor căpăta, într-un decor minimalist dar sugestiv, tonalități extrem de emoționante, care vor ajunge în sufletele tuturor spectactorilor.Spectacolul este o producție a Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța și este realizat de Daniela Vitcu, Stela Cocârlea și Dana Cojan.”Festivalul Mondial de Arte și Interculturalitate Ovidius” este realizat de ASOCIAȚIA ECSIA SOCIAL ORG în parteneriat cu Universitatea ”Ovidius” din Constanța – singura universitate din lume care poartă numele poetului Ovidius, Primăria Orașului Sulmona, perpetuând astfel o bună tradiție a colaborării dintre cele două orașe, Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski”, Associazione Culturale ”Giostra Cavallereasca di Sulmona” și Teatrul pentru Copii și Tineret ”Căluțul de Mare”, ASOCIAȚIA „ARTIȘTI DOBROGENI” Constanța. Parteneri media: Neptun TV, Antena 1 Constanța, Evenimente Constanța.Proiect finanțat de Primăria Municipiului Constanța.