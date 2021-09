Spectacol de dans contemporan la Teatrul de Stat Constanța

Joi, 2 septembrie, de la ora 19:00, Teatrul de Stat Constanța găzduiește, în cadrul unui parteneriat cu Asociația Delazero, spectacolul de dans contemporan „DAR DE CE SĂ TAC?”, un spectacol ce face parte dintr-un amplu demers cultural, intitulat „Ultima Picătură”, cu violența domestică asupra femeii ca temă centrală.Demersul își are originea într-o poveste personală a coregrafei Maria Luiza Dimulescu: „Experiența mea s-a întins pe o perioada de nouă ani care mi-a afectat toată adolescența. După lungi perioade de terapie convențională care au ajutat în procesul de vindecare, am ales să abordez și acest subiect de «vindecare» a traumei prin intermediul mișcării. Am început să mă documentez tot mai mult și, treptat, am reușit să mă desprind și să privesc obiectiv perioada aceea. «Dar de ce să tac?» este despre acea parte dureroasă din mine, dar și despre cum dansul m-a ajutat enorm, și este mai ales o încercare de a oferi speranță, încredere sau pur și simplu un gând pozitiv în viața altor victime.”„Dar de ce să tac?” este inspirat din experiența persoanelor vulnerabile, care au fost victime într-o relație abuzivă, despre teamă și neputință, dar mai ales despre puterea vindecătoare pe care o au poveștile împărtășite. Primul pas al proiectului a constat într-o serie de ateliere de terapie prin dans contemporan dedicate victimelor violenței domestice. Atelierele s-au desfășurat în luna august în București, Constanța, Iași și Brașov și au fost coordonate de coregrafele Maria Luiza Dimulescu și Beatrice Tudor și de psihologul Ligia Moise.