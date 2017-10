Spectacol de Crăciun. Să dăruim bucurie copiilor necăjiţi!

Spectacol de Crăciun. Să dăruim bucurie copiilor necăjiți!

În preajma sărbătorilor de iarnă, Asociația Națională Cultural-Artistică „Total“, în colaborare cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul“, organizează, în data de 15 decembrie, spectacolul caritabil „A Christmas Wish“, susținut pe scena Teatrului de Stat Constanța.An de an, prin Proiectul „Dăruiește Bucurie”, organizatorii evenimentului reușesc să aducă un zâmbet în viețile și sufletele copiilor defavorizați din orașul Constanța.„Acest proiect a luat naștere în anul 2013, când am reușit să integrăm în comunitate 85 de copii din trei centre de plasament, evenimentele noastre generând un impact pozitiv atât asupra copiilor, cât și asupra tuturor celor implicați. Campania «Dăruiește Bucurie» a continuat de atunci în fiecare an și se desfășoară cu sprijinul instituțiilor de stat de specialitate: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă «Delfinul», Inspectoratul Școlar Județean. În anul 2014, timp de o lună, ne-am bucurat împreună cu acești copii de un maraton de evenimente (cursuri de echitație, aikido, dans, concerte, activități în aer liber), în care ei au fost în centrul atenției și s-au bucurat de toată dragostea și sprijinul nostru. Împreună cu echipa de voluntari «Dăruiește Bucurie», am desfășurat mai multe activități educaționale și culturale în scopul integrării în societate a 150 de copii provenind din centrele de plasament «Antonio», «Delfinul», «Micul Rotterdam», CPCRU («Aluniș»), Ovidiu și Adăpostul de zi și de noapte din Constanța. În anul 2015, am realizat un curs de dans gratuit pentru aceia dintre ei care și-au manifestat dorința de a practica un sport, de a-și exprima personalitatea prin dans și de a dezvolta un hobby. Am avut plăcuta surpriză de a descoperi printre acești copii adevărate talente și caractere puternice, pe care le-am dus chiar la nivelul de performanță, integrându-i în programul nostru de concursuri și activități ale echipei de performanță a centrului TDC”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul artistic al Total Dance Center Constanța, Corina Tiron.v v vDe data aceasta, „ajutoarele Moșului” vin în sprijinul copiilor cu nevoi speciale (deficiențe mintale, neuromotorii, de vedere și autism). Fondurile provenite din vânzarea biletelor și din donații vor fi dăruite Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul”, sub formă de materiale didactice speciale, extrem de necesare în dezvoltarea și pregătirea zilnică a acestora.„Prin acest spectacol caritabil, cola-borarea noastră cu această instituție de abia începe, urmând ca, în anul 2017, să desfășurăm o serie de activități interactive ce vin în sprijinul dezvoltării acestor copii cu nevoi speciale. În cadrul spectacolului, constănțenii vor avea ocazia să urmărească evoluția a 100 dintre cei mai buni dansatori ai centrului TDC, ce vor transmite prin teatru și dans o poveste emoționantă despre viață - un concept în premieră la Constanța, care îmbină artele spectacolului într-un scop nobil”, a explicat Corina Tiron.Așadar, spectacolul va avea loc în data de 15 decembrie, de la ora 18.30, la Teatrul de Stat Constanța. Biletele costă 30 lei, iar pentru rezervări, sunați la numărul de telefon 0735.518.551.