Specializări "îngheţate" şi fără candidaţi la Universitatea "Ovidius". "Este o situație care ne îngrijorează foarte tare"

Specializări "înghețate" și fără candidați la Universitatea "Ovidius". "Este o situație care ne îngrijorează foarte tare"

Zilele în care tinerii care absolveau liceul se băteau, efectiv, pe locurile din universitățile de stat au apus de mult. Spre exemplu, dacă în urmă cu câțiva ani la fiecare facultate în parte existau cel puțin doi candidați, acum, la unele dintre ele bate vântul. Mai grav este că există chiar specializări pentru care nu mai există interes.La acest moment, la Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC), care are capacitatea de a le oferi adolescenților cea mai variată și bogată ofertă educațională, are și ea specializări cu probleme.Situația este recunoscută de însuși rectorul instituției de învățământ superior, prof.univ. dr. Sorin Rugină, care spune că, la acest moment, au trecut, deja la reevaluarea gradului de interes al specializărilor, iar acum au specializări deja înghețate, cum ar fi Fizica și Chimia. Reamintim că aceste două specializări aveau probleme încă din anii trecuți, foarte puțini candidați fiind interesați să le urmeze cursurile.„În schimb, în compensație am dezvoltat o nouă specializare, tot în cadrul Facultății de Științe Aplicate, Chimia de laborator. În județul Constanța sunt foarte multe laboratoare care au nevoie de specialiști și cred că această specializare va avea o mare căutare. Nu mai spun de laboratoarele din spitale, și ele având mare nevoie de specialiști pregătiți. Nu știu, însă, ce se va întâmpla dacă nu vom avea profesori de fizică, pentru că, din acest an apare o oportunitate în ceea ce privește locurile de la minister destinate calificărilor didactice, ori, atunci, toate facultățile care pot pregăti profesori vor primi suplimentar locuri”, a declarat pentru „Cuget Liber”, rectorul UOC.Probleme există și la Facultatea de Construcții. Rectorul a precizat că, aici, în anul 2017-2018, nu s-au ocupat nici măcar locurile bugetate. „Aceasta este, clar, o situație care ne îngrijorează foarte tare, pentru că, peste tot se spune că este nevoie de ingineri constructori, dar ce ne facem dacă tinerii nu vin?”, se întreabă Rugină.El a mai spus că deja se creează un pol de competitivitate în interiorul tuturor universităților și fiecare instituție în parte trebuie să facă în așa fel încât să stimuleze facultățile care au candidați, pentru că, „este păcat să pierzi niște candidați la alte specializări”.În topul facultăților care au mers foarte bine anul acesta se numără Medicina, Științele Economice și Dreptul. Rectorul a adăugat că universitatea a înregistrat rezultate foarte bune în ultima perioadă pe partea de cercetare, studenții au obținut o mulțime de premii, ceea ce înseamnă că universitatea are potențial.„Problema este de mentalitate și mobilizare, iar uneori, activitatea este parazitată de salarizare, situație ce creează oarece nemulțumiri, dar aceasta este o instituție complexă, unde, dacă nu vii cu sufletul și cu înțelegere nu poți să progresezi prea rapid”, a completat el.Referitor la investiții, deocamdată nu se poate face nimic..„Vroiam să facem un corp nou de clădire, dar cine ne dă banii pentru așa ceva, pentru că nici pe cel vechi nu îl putem demola, pentru că nu avem garanția că putem construi altul în loc. Așteptăm, totuși, să câștigăm bani din proiecte europene, pentru că, altfel, nimeni nu dă bani pentru universități”, a încheiat rectorul Sorin Rugină.