Special pentru constănţeni: Tudor Gheorghe, Horia Brenciu şi Gheorghe Zamfir

Spectacole unu’ MAI tare ca altul, pe scena Casei de Cultură

Special pentru constănțeni: Tudor Gheorghe, Horia Brenciu și Gheorghe Zamfir

Seria show-urilor de excepție din luna lui Florar se deschide pe 14 mai, cu explozivul concert al lui Horia Brenciu „Fac ce-mi spune inima”. Însoțit de HB Orchestra, acesta constituie cel mai așteptat show al primăverii. „Prima dată a fost o simplă piesă. Apoi, a devenit un hit. Astăzi, e mai mult decât o tradiție. E o stare de spirit!”. Sunt cuvintele lui Horia Brenciu, care, în urmă cu un an, făcea un troc cu publicul său - bucurie contra aplauze -, dar și o promisiune. Aceea că își va întâlni fanii în fiecare primăvară, într-un show deschis, în care spectatorii vor fi parte integrantă a orchestrei. Preț bilet - 125 lei. Urmează, pe 20 mai, „Lacul Lebedelor”, cel mai cunoscut și iubit spectacol de balet din lume, capodopera lui Ceaikovski, în coregrafia M. Petipa, în varianta Teatrului Balșoi din Moscova, ce are în distribuție coloși ai baletului rusesc: Anna Antonicheva - artist emerit al Rusiei în rolul Odette / Odillia, și celebrul balerin Anatol Kazatski, în rolul lui Siegfried. Preț bilet - 80 și 100 lei. „Vremea nemâniei” va sosi pe scena Casei de cultură pe 21 mai, de ziua Sfinților Constantin și Elena. În acest timp zbuciumat și plin de incertitudini, maestrul Tudor Gheorghe, menestrelul românilor de pretutindeni, își continuă misiunea de redescoperire și de valorificare a artei poetice aducând un plus de vibrație creațiilor inconfundabile semnate de poetul basarabean Grigore Vieru. „România se poate schimba într-un singur fel: întoarcerea la valorile esențiale”, clama de pe scenă trubadurul Tudor Gheorghe. Maestrul va fi acompaniat de Orchestra Arkadia, sub bagheta dirijorului și orchestratorului Marius Hristescu. Preț bilet - 75 lei. Alexandru Tomescu și a sa celebră vioară Stradivarius vor ajunge pe 22 mai, la Constanța, după o fructuoasă carieră prin Europa și în lume. Preț bilet - 30 lei și 50 lei. Pe 24 mai, ne reîntâlnim cu Horațiu Mălăele și George Mihăiță, într-un spectacol imaginat de regizorul Silviu Purcărete ca pe o farsă - „Femeia care și-a pierdut jartierele”. Din distribuție, mai fac parte nume de rezonanță din comedia românească: Mihaela Teleoacă / Dorina Chiriac. În funcție de categorie, biletele se pot achiziționa cu 60 lei, respectiv 80 de lei. Dan Puric, în rolul lui Rică Venturiano Dan Puric revine pe scena Casei de Cultură din Constanța, pe 28 mai, în admirabilul rol al lui Rică Venturiano din spectacolul „O noapte furtunoasă”, de I.L. Caragiale, în regia lui Felix Alexa. În distribuție, îi mai găsim pe: Mircea Rusu în Jupân Dumitrache, Irina Movilă în Veta, Mihai Călin în Chiriac, Ileana Olteanu sau Medeea Marinescu în Zița, Rodica Ionescu - Spiridon. Preț bilet: 80 lei și 100 lei. Pe 29 mai, Teatrul Mic București prezintă la Constanța premiera stagiunii 2012 „Profesiunea doamnei Warren”, de George Bernard Show, în regia lui Claudiu Istodor. Din distribuție fac, parte Maia Morgenstern, Ilinca Manolache, Dan Condurache, Tudor Aaron Istodor, Sorin Medeleni, Radu Gheorghe. Preț bilet 60 și 80 lei. Gheorghe Zamfir, supranumit și „Regele naiului”, poposește la Constanța din turneul național „L’aquilone e il vento”, unde va fi acompaniat de cântărețul Franco Midiri și Orchestra Simfonică Rapsodia, dirijor Piergiorgio Calabria. Preț bilet: 60 lei și 80 lei.