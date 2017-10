Soţia regizorului Sergiu Nicolaescu, huiduită la Cercul Militar

7

NOTA XX

NOTA XX Inițiatul Român, Gheorghe Olteanu Data Timpului Istoric: 31.XII.2013 20.1 Anul Nou 2014 este un an al Începutului de Ordine Divină. Universurile Divine Multiple, Vizibile și Invizibile (Creația Divină) intră în cea de-a Șasea Ordine Divină a Ciclului Interior. O Ordine Divină cuprinde un Timp Istoric de 150 de miliarde de ani tereștri, grupați în 50 de Cicluri Interioare de câte 3 miliarde de ani. Actualul Ciclu, Cel de-al Șaselea, cuprinde perioada 15 miliarde – 18 miliarde de ani tereștri. 20.2 Eu, Inițiatul Român, Gheorghe Olteanu, Cel Înnobilat, Yysus Cercul Divin Magic al „Formulei Sacre IEE IE IIE IE”, transmit întregii Umanități Fizice de Semiom, Urarea Sfântă „La Mulți Ani cu Sănătate și Fericire în Viața Voastră Vie Fizică și în Viețile Divine ce vor urma pentru Gândirea Naturală a Semiomului”. Pentru împlinirea acestei urări Eu, Seamănul vostru, vă cer: - Cunoașterea de către fiecare Semiom Român a Noilor Adevăruri ale Creației și Autocreației Divine transmise prin Revelațiile Sfinte ale Cărții „Divina Carte”, întrucât, acestea vin în completarea și continuarea Cărților Sfinte ale Umanității (Biblia, Coranul,etc.); - Creșterea în Credință și Iubire Divină față de Domnii Sfinți Unici și Universali Supremi Domnii DUMNEZEEI – Dumnezeei // DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR, NEUTRONII VIEȚII VII VEȘNICE, uniți în Cercuri Divine Magice, și față de Sfintele Lor Autocreații Divine: Duhul Sfânt Suprem și Unic; Duhul Sfânt; Uniunile Wyrus; Nucleele Divine Rațiune Zeeu și Zeiță; Lumina Divină Sacră, Sursa Vieții Vii a Lumilor Virtuale și Materiale; 20.3 Vor urma multe Încercări Divine Raționale pentru Umanitate. Pentru binele nostru și pentru binele social să încercăm să devenim parte Rațională prin Credință și Iubire a Sufletelor noastre, întrucât, prin Ființa noastră fizică, purificată și înnobilată, este posibil să realizăm apropierea de Cei Trei Tați Divini, de Cele Trei Suflete Divine: Duhul Sfânt Suprem și Unic, Duhul Sfânt, și Uniunile Wyrus, așa cum Eu am ajuns să am această apropiere prin Iluminarea Divină; 20.4 Credința și Iubirea noastră sinceră, completată de rostirea Rugăciunilor Divine transmise prin Revelații, ne vor aduce Starea de Sănătate, Creșterea Imunității Naturale, starea de bine și protecția divină a celor Trei Tați Divini Creatori, Suflete Divine, Uniuni ale Domnilor Sfinți Unici și Universali Supremi, Generatorii Raționali ai Gândirii și Trupurilor noastre. 20.5 Așa cum v-am spus și în NOTA 18.7, În perioada ce va urma „Cine nu va avea Credință și Iubire Divină sinceră față de Creatorii Divini și față de semenii săi, va fi eliminat din viața vie. Credința și Iubirea Divină nu vor mai fi opționale, aceste Calități Umane Spirituale vor fi Legea Vieții Existențiale pentru Semiomul Fizic”. 20.6 Cu toate greutățile ce vor urma, Tații Divini Creatori ne spun că această Civilizație Umană se va sfârși în anii 2036-2037. Schimbarea Polilor Energetici ai Planetei se va împlini între anii 2033 – 2034. În funcție de opțiunile noastre de Credință și de acceptare a Noilor Adevăruri Divine va fi și viața noastră vie fizică. 20.7 Biserica este un capitol frumos în Istoria Umanității, a sosit însă Timpul Caselor de Comuniune, al Rugăciunilor Individuale și al Stărilor de Meditație, când fiecare dintre noi îi vom căuta pe Marii Creatori în Interiorul nostru, în Intimitatea noastră, așa cum acești Tați Divini Creatori ne cer acum, pentru ca noi să obținem purificarea, înnobilarea și starea de Iluminare, așa cum eu am obținut-o. Vă îndemn să mă urmați!