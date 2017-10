SOS turismul istoric! Cum pot fi salvate trei mari obiective

4

Dovada ca politrucii au 9 vieti

Citeam undeva ca in cazul unui bombardament atomic,singurele vietuitoare care ar supravietui sunt gandacii de bucatarie,mormolocii,scorpionii si sobolanii.Eu nu cred.Gandacii mor si cand tragi apa la veceu.Oamenii de stiinta au uitat de politicienii romani.Politrucii sunt singurele fiinte terestre car vor vor scapa cu viata in cazul unei catastrofe nucleare.Astia au 9 vieti.Uitati-va la ei ce proaspeti sunt dupa 27 de ani de la Revolutie.Chiar mai mult,le merge si mintea.Politrucii din CJC au descoperit pana si turismul istoric.Uite dovada.Eu am imbatranit in 27 de ani.Mi-a crescut par in ureche,am cumparat o carja,toate casele de pe strada mea au cazut,mortii de la revolutie au fost dezgropati si pomeniti de 4 ori.Joi vine meteoritul,cade cometa,joi vine sfarsitul veacurilor.Toti am imbatranit.Ei bine,nu,Iulian Nache Tralalache, mormoloc șef intr-un departament din CJC este mereu tanar.A declarat că toată documentația este pregătită.Joi e gata.Evrika,Nache a descoperit turismul istoric si cultural.Feriti-va de el,feriti-va de politruci.Degeaba le taiati limba,degeaba le taiati urechea ca le creste alta la loc.Astia au noua vieti.