Sorin Cîmpeanu: „Vineri vom anunța dacă școlile vor funcționa pe modelul grădinițelor”

La această oră, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, face o serie de declarații în cadrul unei conferințe de presă la care participă și medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare.„Vom avea, pe parcursul zilei de astăzi, discuții cu toți cei îndreptățiți să se pronunțe. Mai exact, este vorba despre dorința de consolidare a unui numitor comun cu privire la modul de funcționare a școlilor. La acest moment, regula e clară: în localitățile în care se depășește la nivelul zilei de vineri pragul de infectări de 6 la mie, școlile ar urma să treacă in online, cu excepția școlilor speciale, a creșelor și a grădinițelor care funcționează”, a anunțat Cîmpeanu.În legătură cu variantele ce urmează a fi luate în calcul, ministrul a declarat: „Varianta 1, rămânem pe prevederile actuale. Varianta 2, se face decuplarea modului de funcționare a școlilor pe modelul grădinițelor dependente de numărul cazurilor care apar în unitățile de învățământ sau în clase. Voi susține în paralel cu amplificarea modului de testare”.Întrebat dacă va fi solicitat certificat verde cadrelor didactice, Sorin Cîmpeanu a declarat că este în atribuțiile Ministerului Sănătății.Aseară, într-o intervenție televizată la Digi24, ministrul a declarat că sunt păreri antagonice 183 de petiții pentru păstrarea școlilor în online versus 175 de petiții pentru păstrarea școlilor în format fizic. „Îmi cer scuze, dar sunt speriați de mersul la școală, în schimb nu au nicio problemă să meargă în mall-uri”.„Sunt foarte trist, tocmai ce am aflat răspunsul la un sondaj dintr-o școală din București în care 99% dintre părinți au spus că nu sunt de acord cu testele, fie ele cu extract faringian, nazal sau din salivă.În opinia ministrului, în interesul copiilor este să meargă la școală cu prezență fizică. „Riscul nu poate fi eliminat, poate fi gestionat. Dacă oprim prezența fizică în școli, acei elevi vor sta în alte locuri, vor merge pentru că sunt permise tot felul de alte activități, mult mai puțin securizate din punct de vedere sanitar.Până vineri va trebui să ne decidem într-un fel. Și va trebui ca deciziile luate să fie sustenabile din perspectivă legală. Astfel, ne îndreptăm încă o dată spre pierderi cauzate de învățământul online, făcut în condițiile în care nu sunt îndeplinite simultan cele 5 condiții.Unu – conectivitate generalizată, și nu avem. Doi – echipamente disponibile, și nu avem, în pofida eforturile care s-au făcut, sute și sute de mii de echipamente care s-au achiziționat, tot nu putem spune că fiecare elev are acces la un echipament adecvat pentru online. Trei – nu avem conținut digital. Chiar dacă avem conectivitate și tablete și profesori dornici să facă acest lucru, nu există conținut digital. Să trimiți temele pe WhatsApp nu înseamnă conținut digital. Patru - nu avem toți profesorii pregătiți pentru predarea online. Avem câteva zeci de mii de profesori, dar sunt peste 200.000. Și cinci – chiar dacă am avea și conectivitate, și tablete, și conținut digital, și profesori, dacă nu ai platforme de evaluare online, dedicate, nu poți încheia actul educațional, care în orice situație trebuie să se încheie printr-o evaluare”.