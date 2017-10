Soprana Stela Sârbu este şocată de perspectiva desfiinţării Operei

Soprana Stela Sârbu este șocată de perspectiva desființării Operei

Ieri a avut loc o ședință a Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Județean Constanța, în care a fost propusă desființarea Companiei de Operă din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, urmând să funcționeze doar Baletul și Orchestra, companii propuse a fi absorbite de Teatrul de Stat. Sunt ideile Comisiei de Cultură, care urmează a fi propuse votului astăzi, în cadrul ședinței publice a Consiliului Județean, din Aula Bibliotecii Județene, ora 13. O parte dintre artiștii de la „Oleg Danovski” ne-au confirmat că vor asista la ședința CJC, deși au dubii în ceea ce privește faptul că, în cazul în care vor interveni, vor fi ascultați. Una dintre solistele de operă cele mai cunoscute de public, Stela Sârbu, este contrariată de anunțurile sumbre legate de instituția căreia i se dedică de 15 ani: „Sunt șocată. În loc să dea afară clientela lor politică, se leagă de Operă, care e vulnerabilă. În luna aprilie am cerut audiență la Cristian Zgabercea, pentru a-i propune niște proiecte, și nici nu ne-a băgat în seamă. Suntem soliștii Operei constănțene, iubiți de mulți oameni, dar el nici n-a vrut să vorbească cu noi, ne-a ignorat complet. Vom veni la ședință să auzim cu urechile noastre ce decizie se va lua, pentru a ști ce e de făcut mai departe. Noi venim, oricum, ca spectatori, că nu avem voie să vorbim. Nu-i interesează”. La rândul ei, Carmen Clenciu, din cadrul Corului, este indignată de măsurile puse la cale de CJC: „Mi se pare josnic. E o nerușinare la nivel național. Profitând de această situație generală, abia așteaptă să scape de niște cheltuieli în plus. Nu-i interesează că avem copii de crescut, ei dorm liniștiți în fiecare noapte, e foarte simplu pentru ei”. Nedreptățile pe care sunt nevoiți să le ducă artiștii de la „Oleg Danovski” ar atinge apogeul, în cazul în care Opera chiar se va desființa, după ce nici măcar salariile, reduse cu 25 la sută de șomajul tehnic, nu sunt primite integral: „Noi am semnat o decizie de șomaj tehnic, valabilă până pe 4 septembrie, contract pe care trebuie să-l respecte. Din cei 75 la sută prevăzuți de lege, noi luăm doar 30 la sută. În martie, am avut niște roluri solistice, pentru care trebuia să primesc o indemnizație de 10 la sută. În aprilie mi-au spus că nu sunt bani pentru luna martie, deci m-au mințit. Ar fi trebuit să îmi spună care e situația, aș fi înțeles. Însă noi muncim și, la sfârșit ni se spune că nu putem fi plătiți. Își bat joc de noi cu ușurință”, adaugă Carmen Clenciu. Artiștii pot merge azi la ședința de la Biblioteca Județeană, înarmați. Cu disponibilitatea de a protesta, în cazul în care li se va nega dreptul la viața artistică în Constanța.