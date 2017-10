Solişti din Grecia şi Statele Unite, la Teatrul de Operă şi Balet

Soliști din Grecia și Statele Unite, la Teatrul de Operă și Balet

Duminică, 4 octombrie, de la ora 19, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, va avea loc un concert simfonic - Medalion „Dinos Constan-tinides”. La eveniment, vor participa soliști de prestigiu din Grecia și Statele Unite.Radu Ciorei se va afla la pupitrul dirijoral, iar în program se vor găsi Concertul pentru vioară nr. 3, Concertul pentru violoncel și Concertul pentru saxofon.Muzica lui Dinos Constantinides este cântată în toată lumea.„Compozitorul se bucură de o recunoaștere una-nimă și a fost distins cu numeroase premii de compoziție, fiind beneficiarul a numeroase granturi și comenzi. A fost distins cu Premiul I acordat de Brooklyn College International Chamber Opera Competition, a primit și American New Music Consortium Distinguished Service Award, precum și premiul Glen House acordat de New Music Ensemble of New York, premiile ASCAP, ale Societății Americane a Compozitorilor, Autorilor și Publiciștilor. I s-a decernat de către Comisia Prezidențială pentru Educație o distincție specială pentru activitatea sa didactică, «Distinguished Teacher White House Commission on Presidential Scholars»”, a declarat Radu Ciorei.