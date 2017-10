Solişti cunoscuţi ai României, într-un recital aniversar dedicat sopranei constănţene Aida Abagief

Soliști cunoscuți ai României, într-un recital aniversar dedicat sopranei constănțene Aida Abagief

Publicul constănțean a putut asista, duminică seară, la un spectacol deosebit, în care vocile puternice ale soliștilor s-au împletit cu sunetele vibrante ale pianului și ale flautului, dar și cu poezii de dragoste recitate de actori cunoscuți ai Constanței. Evenimentul, organizat de Asociația „Opera Viva”, intitulat sugestiv „Anotimpul dragostei”, a reunit soliști cunoscuți din București - soprana Mariana Colpoș și tenorul Florin Diaconescu. Alături de ei s-au aflat baritonul constănțean Bogdan Ocheșel, președintele Asociației „Opera Viva”, precum și soliști instrumentiști constănțeni -Mihail Varga, Agnes Marinică Grando și Daniel Sărăcescu. I-am putut asculta, de asemenea, pe Andrei Rusu, elev în clasa I la Școala nr. 1 Năvodari, al cărui micro-recital la pian a fost primit cu zâmbete și aplauze de către public, dar și pe colegii săi de la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, grupați în corul dirijat de prof. Horațiu Alexandrescu. Poezii de Carianopol și fragmente din „Cântarea cântărilor” au fost recitate de actorii Diana Cheregi și Radu Niculescu, dar în spectacol a fost cuprinsă și arta plastică, fiind expuse lucrări de pictură realizate de Alexandra Bădilă. Programul recitalurilor muzicale a cuprins compoziții de Mascagni, Verdi, Rossini sau Massenet, unul dintre momentele cele mai încărcate de forță fiind realizat de soprana Mariana Colpoș, care a interpretat con-vingător, cu multă seninătate și energie, aria mare din opera „Traviata”. Evenimentul a fost dedicat sopranei constănțene Aida Abagief, cea care l-a descoperit pe Bogdan Ocheșel ca solist, și care și-a aniversat recent ziua de naștere. Deosebit de emoționată de spectacol, dar și de urările pe care le-a primit de la colegii sau admiratorii săi, soprana ne-a mărturisit că a fost o seară pe care nu o va uita: „Sunt recunoscătoare pentru că publicul și colegii n-au uitat că exist, fapt care mi-a creat o stare de bine să lupt și de acum încolo pentru ca arta să predomine în acest oraș, și să fie apreciată la justa valoare. Soprana Mariana Colpoș m-a cucerit, am rămas extaziată, mai ales că știu ce înseamnă o arie de «Traviata». A cântat cu atâta sensibilitate…nu mai vorbesc de frumusețea glasului. Are o voce plină, caldă, generoasă, plină de armonice. E frumoasă meseria noastră. Trebuie s-o iubești și să-i fii devotat”, ne-a spus Aida Abagief, după spectacol. Evenimentele marca „Opera Viva” vor continua cu noi spectacole care vor aborda diferite zone artistice.