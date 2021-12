Societatea de Științe Istorice, filiala Constanța, a decernat premiul Virgil Coman pe anii 2019 și 2020

Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Medgidia a găzduit marți, 21 decembrie 2021, un spectacol cu ocazia Crăciunului, al cărei moderator a fost prof. Daniela Barna.„Evenimentul și-a propus să transpună publicul în atmosfera magică a sărbătorii Crăciunului. A fost un spectacol emoționant, plin de magie, care ne reamintește adevărata semnificație a Crăciunului – sărbătoare a bucuriei și a înțelegerii, care aduce pace și fericire în sufletele oamenilor.Crăciunul este un moment de bucurie intensă în care uităm de viaţa noastră obişnuită. Devenim astfel ceea ce suntem cu adevărat: ființe umane pline de iubire, generozitate, puritate şi deschidere sufletească. Existăm pentru o vreme într-o stare de unitate cu ceilalţi oameni, pe care acum îi simţim apropiaţi şi de care ne pasă”, declara prof. de istorie Marian Zidaru.În același cadru, în continuare a avut loc decernarea Premiului „Virgil Coman” pe anii 2019 și 2020, premiu instituit de către Filiala Constanța a Societății de Științe Istorice din România. Prezentarea premianților a fost făcută de către profesorul Stoica Lascu, președinte de onoare al Filialei (și inițiator al instituirii Premiului).Virgil Coman, profesor, arhivist și istoric, este nativ dobrogean (n. 24 decembrie 1973 la Medgidia; a încetat din viață la 5 august 2016, la Constanța, în deplină maturitate și putere creatoare). La începutul lui 2018, Filiala Constanța a Societății de Ştiinţe Istorice din România a instituit Premiul „Virgil Coman” în memoria acestui fidel slujitor al muzei Clio, fiu al orașului Medgidia – autor și coautor a multor volume de documente, studii și articole, organizator și participant la sesiuni de comunicări științifice din domeniul Istoriei și al Arhivisticii.Laureați ai premiului Virgil Coman:- 2019. Marian Zidaru, „History of International relational relations from Antiquity to modernity. A level course”Viorel Stănilă. „Etnopolitică și relații internaționale. Identitatea aromânească în context politico-diplomatic sud est european”Cerasela Dobrinescu, „Rușii lipoveni. Istorie și tradiții specifice (a doua jumătate a secolului al XVII-lea 2011”- 2020 Dorin Popescu, „Captivi la Pontul Hibrid. Studii și eseuri geopolitice”.Nistor Bardu, „La (a)românii de azi din Albania”.Mihai Drecin, Menesi Beata, Ion Zainea, (coordonatori) „Românii din Balcani. Istorie și politică”.Elevii liceului, coordonați de preot-profesor Gheorghe Răzvan, au prezentat colinde, iar elevii Iulia și Bianca Goncea au oferit un miniconcert de colinde. Atmosfera a fost întregită de o miniexpoziție de pictură religioasă, aparținând Adinei Dogaru.