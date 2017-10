Societatea de Chimie din România, în şedinţă la Universitatea „Ovidius”

Societatea de Chimie din România, în ședință la Universitatea „Ovidius”

Ştire online publicată Luni, 25 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La Universitatea „Ovidius” din Constanța, a avut loc Ședința Societății de Chimie din România, filiala Constanța.Din prezidiu au făcut parte prof. univ. dr. ing. Sorin Ioan Roșca, președintele Societății de Chimie din România, prof. univ. dr. ing. Gabriela Stanciu, Președinte SChR - Filiala Constanța, prorector Educație și formare continuă în cadrul Universității „Ovidius”, și prof. Gabriela MICU, inspector de Chimie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, iar în sală au fost prezenți profesori din învățământul universitar și preuniversitar, precum și numeroși elevi.Pe primul punct al ordinei de zi s-a aflat premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de chimie, etapa județeană.Prof. univ. dr. ing. Sorin Ioan Roșca, președinte SChR, a prezentat principalele direcții de acțiune ale societății în anul 2013, printre care: lansarea unui program de activități pentru popularizarea chimiei, de informare a publicului larg asupra ultimelor descoperiri din domeniu și despre importanța acesteia în viața de zi cu zi (alimentație, materiale, energie, medicamente etc); elaborarea planului cadru i a programelor analitice pentru învățământul preuniversitar la disciplinele „Chimie” și „Științe”; continuarea și dezvoltarea activităților pentru atragerea tineretului spre chimie; sprijinirea manifestărilor științifice din calendarul SChR.Prof. univ. dr. ing. Gabriela Stanciu, președinte SChR-Constanța, a prezentat calendarul activităților pe anul în curs al filialei. În perioada 1 - 5 aprilie 2013, în cadrul Universității „Ovidius” se desfășoară manifestarea „Zilele porților deschise”, care coincide cu programul „Școala Altfel” din învățământul preuniversitar, iar elevii interesați sunt așteptați să viziteze amfiteatrele, sălile de curs, laboratoarele și să asiste la lucrări experimentale atractive și spectaculoase. De asemenea, le va fi prezentată și oferta educațională a facultății. Totodată, în calendarul filialei locale a prestigioasei societăți se mai înscriu: în perioada 24 - 25 mai workshopul „New trends in oil, gas and petrochemical industry”, 31 mai - 1 iunie workshopul internațional „Challenges in food chemistry”, 7 iunie a VI-a ediie a proiectului „Omul. Mediul. Poluarea”. O atenție deosebită este acordată și pregătirii elevilor olimpici calificați pentru etapa națională, aceștia lucrând efectiv în laboratoare și asistând la cursurile de chimie. În premieră, în cadrul Universității „Ovidius, în intervalul 1aprilie Ą$%ź 31 mai 2013, va avea loc prima ediție a Programului de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenul de Bacalaureat.Prof. Gabriela MICU, inspector de Chimie din cadrul ISJ Constanța, a prezentat o serie de propuneri ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar privind activitatea SChR-Constanța pentru anul 2013. Este vorba despre elaborarea, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius”, a unui ghid metodologic pentru disciplina chimie, ca urmare a activității comune de practică pedagogică; realizarea la nivelul unei comisii comune a unei propuneri de programă pentru Bacalaureat; introducerea unui nivel mediu pentru fiecare standard de evaluare națională la disciplina chimie. Totodată, s-a propus introducerea în clasa a V-a și a VI-a a unei discipline în trunchiul comun care să se numească „Științe integrate” sau „Chimie simplu” (1 h) în care să se introducă cunoștințe de chimie aplicate în viața cotidiană, astfel încât să nu mai existe o ruptură între cunoștințele de la învățământul primar de la științe la cel gimnazial. Alocarea unui număr mai mare de ore de chimie în planul cadru pentru liceele tehnologice și cu profil umanist a fost, de asemenea, o altă propunere lansată în cadrul ședinței Societății de Chimie din România, filiala Constanța.