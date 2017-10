Omagiu pentru doi profesori de matematică

"Societatea ar trebui să-i folosească pe cei care încă mai pot lucra"

Facultatea de Matematică și Informatică, în colaborare cu Societatea de Științe Matematice, filiala Constanța, organizează, mâine, începând cu ora 9.00, o sesiune deschisă a Masteratului de Didactică Matematică. Evenimentul va avea loc la sediul facultății, de pe bulevardul Mamaia nr. 124, și este dedicat profesorilor Constantin Caragea și Andrei Gheorghe, ca un omagiu pentru întreaga lor contribuție la dezvoltarea învățământului matematic constănțean.La acțiune, vor participa președintele Institutului de Matematică al Academiei Române, Mihai Cipu, președintele Societății de Matematică din București, Radu Gologan, și numeroase cadre didactice.Despre eveniment, am vorbit cu reputatul profesor de matematică Andrei Gheorghe, care, deși pensionat în urmă cu câțiva ani, continuă și acum să scrie culegeri de matematică. Altfel spus, s-ar părea că trecerea anilor nu a fost niciodată un impediment pentru acesta să-și continue activitățile pe care le-a făcut, de altfel, o viață întreagă.Mai mult decât atât, în toamnă va mai ieși de sub tipar o altă lucrare, „Partea întreagă. Partea fracționară”, care va fi urmată de o alta, intitulată „Numere complexe”.„Nu pot să stau. Dacă unii profesori abia așteaptă să iasă la pensie, eu sunt cu totul altfel. Ba, mai mult decât atât, eu sunt de părere că societatea ar trebui să-i folosească, în continuare, pe dascălii care încă mai pot lucra. Trebuie să recunosc că am fost foarte bucuros atunci când am fost solicitat să țin lecții de excelență la universitate și la Colegiul Național «Mircea cel Bătrân». Apoi, confruntarea cu generația tânără a fost extraordinară și îmi pare foarte bine să văd că mulți dintre ei încă se pregătesc după cărțile noastre», a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Andrei Gheorghe, precizând că nu i-a părut niciodată rău că a ales această profesie: „Spre exemplu, dacă mă duceam la ASE, pe vremea mea, mulți economiști lucrau la fermă, așa că am ales cea mai potrivită meserie: aceea de profesor”.