Soarta Parcului Tăbăcărie - jumătate sub betoane, jumătate bălărie. Făgădău ştie, promite, dar când va face?

Soarta Parcului Tăbăcărie - jumătate sub betoane, jumătate bălărie. Făgădău știe, promite, dar când va face?

În ediția precedentă promiteam să revenim cu subiectele discutate în cadrul întâlnirii găzduite de Universitatea „Ovidius” joi, 16 martie, dintre studenții ovidieni și primarul Decebal Făgădău, prilej cu care tinerii s-au dovedit foarte atenți la problematica municipiului de care unii dintre ei nu se simt prea legați, din considerentele prea bine știute.Unul dintre studenții anului I Jurnalism, Tudor Eduard Ioan, a întrebat ce planuri are Primăria Constanța pentru modernizarea parcului Tăbăcărie: „Aveți planificată în acest an vreo intervenție?”.Răspunsul edilului ales a debutat cu un istoric: „Din păcate, după 26 de ani în care am pulverizat proprietatea și răspunderea, sunt în următoarea situație. Fundul lacului aparține orașului, apa aparține Companiei Apele Române, peștii aparțin unei companii private, malul lacului, acela care este rupt, aparține Companiei Apele Române, iar partea de la platforma de beton spre oraș aparține așa: pe alocuri orașului, pe alocuri mall-ului, pe alocuri Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, pe alocuri companiei de apă… Ca să facem un asemenea proiect, în primul rând trebuie să ne așezăm cu toți la masă. Să vedem cine ce are în proprietate, cine ce are în răspundere și ce vrem să facem. Evident, că mă interesează, înainte de a crea noi spații verzi, să întreținem ce avem. Parcul Tăbăcăriei este unul dintre puținele care ne-a rămas. Și cu toate că se află lângă lac, nu are sistem de irigație. Tu ai fi de acord ca din banii tăi să punem niște flori care să se usuce pentru că nu avem apă să le udăm? Deci trebuie să pornim de jos și să facem sistemul de irigație. Dacă luăm apă din lac cei de la Biologie știu foarte bine ce caracteristici are apa din lac și că trebuie să o tratăm sau să săpăm niște puțuri. Abia după ce avem apă ne gândim și la flori. Anul acesta eu am stopat achiziția de flori, arbori, arbuști”.Studentul a ținut să mai precizeze că se plimbă în fiecare week-end… „și parcul arată jalnic rău ca și aspect”.Atunci Decebal Făgădău a intervenit „Nu o să ascund niciodată adevărul sub preș. În momentul de față am trei studii: 1. pentru a realiza o pistă de bicicliști și de alergare în jurul parcului. Încerc să iau bani de la Agenția Fondului de Mediu sau bani europeni. 2. Mă interesează să văd cum pot împrejmui parcul astfel încât cei care se plimbă să fie în siguranță. 3. Mă interesează să sectorizez parcul, astfel încât pe lângă Țara Piticilor să fie și un loc de fitness urban astfel încât cei care vor să facă mișcare să o poată face, să nu avem doar o adresabilitate punctuală. Țara Piticilor a făcut bine că a adus mămicile, tineretul în acea zonă și vreau să le mulțumesc și celor de la Facultatea de artă pentru că ei au dat viață Orășelului copiilor și a fost cel mai frumos de când îl știu.Eu nu am venit aici să vă dau explicații de ce nu pot face? Evident că mă preocupă acest parc, pentru că am condus Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Dacă vrei să vezi cum am tratat eu respectul față de natură mergi acolo. Pentru că ceea ce vezi tu azi înflorit și înverzit e pus atunci pe vremea mea.Știu ce am de făcut, doar că am nevoie de parteneri, de resurse, de implicare și, din păcate, am nevoie de timp. Un parc care nu a fost decât curățat și nu s-a gândit nimeni la dezvoltare…Îți garantez că peste doi ani, când termini, vom merge împreună în parcul Tăbăcărie și te invit să faci un reportaj. Acum identific problemele, le știu și trebuie să le planific și să le introduc într-un calendar”, a mai declarat același edil.Consemnăm toate aceste declarații ale primarului Decebal Făgădău, ales în urmă cu nouă luni, pentru a rămâne scrise, și nu doar… povestite, pentru că și noi ne dorim să fim martorii „prefacerilor” care se promit.