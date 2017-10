Soarta Edificiului Roman cu Mozaic, între ştampile, contre şi lipsa banilor

Soarta Edificiului Roman cu Mozaic, între ștampile, contre și lipsa banilor

După șase ani de negocieri, Ministerul Culturii a dat aviz favorabil pentru proiectul prin care Edificiul Roman cu Mozaic ar fi urmat să fie reabilitat.Deși muzeul, beneficiarul direct al proiectului, a mai trecut de încă un hop, până la punerea în practică a proiectului mai este cale lungă.Principalul beneficiar al Complexului multicultural este Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. Vestea că Ministerul Culturii și-a dat girul este îmbucurătoare, cu atât mai mult, cu cât în urmă cu puțin timp, conducerea instituției a hotărât să închidă Edificiul Roman cu Mozaic de teama că turiștilor le-ar putea cădea în cap bucăți din geam.„Mai avem nevoie doar de niște… ștampile!“Proiectul prevede acoperirea teraselor, construirea unui auditorium în acest spațiu care se lărgește, destinat manifestărilor culturale, spectacolelor cu subiect antic, acoperirea terasei existente (care în momentul de față nu este acoperită) cu încă un etaj, care să cuprindă spații expoziționale. De aseme-nea, asigurarea unui climat interior controlat și adecvat conservării vestigiilor și exponatelor, asigurarea resurselor necesare realizării de programe cultural-artistice și activități muzeale și îmbunătățirea condițiilor de primire a vizitatorilor și participanților la programe cultural-artistice sunt alte deziderate.„Ni se cer tot felul de completări la documentație. Deocamdată lipsește finanțarea pentru punerea în practică a proiectului. De aproximativ 5 milioane de euro este nevoie pentru realizarea proiectului. Dacă banii ar exista, în doi ani, acest spațiu ar putea fi finalizat “ a declarat Constantin Chera.Arheologul spune că, în primul rând, proiectul înseamnă reabilitarea construcției existente din anii ’60 și crearea unei atracții culturale pentru publicul Constanței. Mai mult, subliniază Chera, Edificiul Roman este cel mai mare mozaic păstrat „in situ”. Partea cea mai așteptată de arheologi este restaurarea mozaicului, care în momentul de față are nevoie urgentă de reparații.La rândul său, directorul muzeului, Gabriel Custurea, spune că s-a plictisit de câte memorii a înaintat autorităților. „Noi am fi putut avea foarte multe posibilități de promovare a turismului cultural în zona noastră, unde Dumnezeu ne-a dat de toate. Din octombrie 2013, proiectul este la primărie, mai are nevoie doar de niște ștampile!”, a adăugat Custurea.Până în prezent, firma Groove Hour a investit în eliminarea surselor de umiditate care afectau edificiul. Beneficiarul proiectului este Muzeul de Istorie și se realizează în parteneriat cu Consiliul Județean.„Documentația… nu îndeplinește toate cerințele“De partea cealaltă, viceprimarul cu atribuții de primar, Decebal Făgădău, spune că documentația este incompletă. El a criticat atitudinea conducerii muzeului: „Cei de la MINAC așteaptă ca tot alții să vină să aibă grijă de obiectivele aflate în administrarea lor. Municipalitatea va emite autorizația în momentul în care vor fi îndeplinite toate cerințele legale”!Viceprimarul a declarat că reprezentanții muzeului nu ar mai trebui să arate cu degetul către municipalitate: „Cei de la Muzeu ar trebui să-și pună la punct documentația! Pe vremea când eram directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii mă zbăteam și pregăteam fel de fel de proiecte pentru a crește numărul vizitatorilor de la 100.000 la 300.000".Și oficialii Consiliului Județean au făcut, zilele trecute, o vizită de lucru la Edificiu să vadă în ce stare este monumentul. Contactat telefonic, Virgil Iosif, directorul Direcției de Cultură din cadrul CJC, a declarat: „Împreună cu vicepreședintele Cristinel Dragomir am fost și am văzut unde sunt problemele, pe unde pătrunde apa… Vom vedea cum se poate implica CJ.”Un complex cultural unic în Europa, care să atragă un număr mare de vizitatori era obiectivul acestui proiect, care trece de ani de zile prin chinurile facerii. În ciuda faptului că avem monumente arheologice în județ, unice în România și chiar în sud-estul Europei, în continuare, nu știm să ne promovăm cultura și istoria pentru că ne dăm cu stângul în dreptul.