Sloganul primei zile de înscriere în clasa I: «Grăăăbiţi-vă!!!»

Sloganul primei zile de înscriere în clasa I: «Grăăăbiți-vă!!!»

Cu toate că ieri dimineață s-a dat startul, oficial, al cursei contracronometru pentru înscrierea în clasa I, am avut surpriza să constatăm că la unele secretariate ale școlilor din Constanța, la ora prânzului, deja se intrase în… criză de timp. „Prea multe locuri nu mai sunt!” În timp ce în mediul rural sunt localități unde se umblă cu arcanul pentru înscrierea în învățământul obligatoriu, în municipiul Constanța deja se pune problema… contratimp. Adoptând postura de pseudo-mămică de clasa I, am contactat secretariatele câtorva instituții constănțene. La școlile nr. 24 „Ion Jalea”, 36 „Dimitrie Știubei”, 23 „Constantin Brâncoveanu”, 21 „Ion Luca Caragiale” și 43 „Ferdinand“ am fost îmbiați cu un „Stimată doamnă, puteți să veniți, mai sunt locuri!”. În schimb, la școlile nr. 28 „Dan Barbilian“ și nr. 29 „Mihai Viteazu“, cu toate că sunt anunțate patru clase I, s-ar părea că cererea a fost atât de mare încât ieri, la ora 12, locurile erau pe terminate. Ni s-a răspuns „Mai sunt ceva locuri, dar grăbiți-vă!”. Principalul criteriu de înscriere este domiciliul viitorului elev în circumscripția școlii, urmând ca, în limita locurilor disponibile, să fie primiți și elevi din alte cartiere. De asemenea, și existența unor frați sau surori în aceeași unitate este un criteriu favorabil. Ca să nu mai spunem că, spre exemplu, la Școala nr. 2 „I.L. Caragiale“ din Medgidia un alt criteriu îl constituie și acela că părinții au fost elevii școlii. La Școala nr. 1 din Năvodari, din totalul celor 150 locuri disponibile, ieri mai erau valabile doar 65, celelalte 95 fiind ocupate deja la data de 1 februarie 2008. Și pentru că au adoptat ca principiu al înscrierii „Primul venit – primul servit”, la Liceul Teoretic „Callatis“ din Mangalia, la data de 4 februarie 2008, se terminaseră înscrierile în clasa I. De remarcat că nu toate școlile cu clase I-VIII au demarat înscrierile în clasa I cu data de 11 februarie. Spre exemplu, școlile nr. 19 și nr. 27 încep pe 15 februarie, școlile „Nicolae Tonitza” și nr. 7 încep săptămâna viitoare, pe 18 februarie. Tot presa e de vină? La ultima conferință de presă organizată la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Daciana Călin, inspector școlar de specialitate învățământ primar, acuza presa de o alcătuire a unui top al celor mai bune școli constănțene, fapt ce a condus la un soi de vânătoare în rândul părinților pentru a-și înscrie copilul tamam acolo. Oarecum gratuită această afirmație, atâta timp cât directorii instituțiilor trebuie să țină cont la înscriere de domiciliul viitorului „student” în anul I. E adevărat și am primit semnale la redacție că sunt părinți disperați de-a dreptul să-și înscrie bobocul la o anume învățătoare, vestită nu numai la școala la care activează, dar și în târg pentru calitățile sale didactice, dar nu credem că presa a făcut vreodată din acest subiect o chestiune senzațională. Nu e nevoie de nici un top prin presă atâta timp cât funcționează foarte bine mecanismelor românesc al pilelor, șpăgilor care pot crea și încă o clasă dacă așa o cere cineva acolo…