Siturile arheologice din Mangalia sunt mai curate

Și istoria s-a implicat în programul de curățenie. Astfel, siturile arheologice din Mangalia au fost implicate în Proiectul ecologic național „Let’s Do It, Romania!” Anul trecut, 406 membri ai Parlamentului European au semnat Declarația nr. 3/2011, prin care este sprijinită Comunitatea Let’s Do It, World! La nivel global sunt implicate peste 100 de state, ele participând la cel mai mare eveniment de voluntariat din istoria omenirii, cu peste 300 milioane de persoane.Directorul Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia, cercetător științific dr. Sorin Marcel Colesniuc, a menționat: „În curând, va începe sezonul estival și numărul turiștilor va crește considerabil în sudul litoralului românesc. Mulți dintre ei vor vizita Muzeul Callatis și siturile arheologice. De aceea, este foarte important ca aceste puncte de interes turistic să nu fie pline de gunoaiele aruncate de unii dintre semenii noștri. Toate cele trei situri arheologice sunt incluse în proiectul cu finanțare europeană numit «Callatis - istorie la Malul Mării Negre». Dar până vor începe lucrările de restaurare, conservare și punere în valoare a acestor monumente antice, este firesc ca ele să fie pregătite pentru a primi vizitatori.Împreună cu dr. Mihai Ionescu, directorul Școlii nr. 3 Mangalia, și alții, am stabilit să facem curățenie la monumentele arheo-logice din zona Mangaliei. Primul sit arheologic unde am făcut curățenie a fost necropola romano-bizantină datată în secolele IV-VI, aflată pe str. Oituz. Al doilea sit arheologic curățat a fost colțul de nord-vest al cetății Callatis. Situl se află pe șos. Constanței, lângă parcul arheologic. La final, am curățat perimetrul în care se află zidul de nord al cetății Callatis, palatul episcopal și edificiul bazilical, monumente antice din vecinătatea străzii Izvor, în apropierea Mării Negre. În total, elevii coordonați de dr. Mihai Ionescu și prof. Dumitru Șerban au adunat aproximativ 30 de saci de gunoaie aruncate de concetățenii noștri mai puțin educați”.După acțiunea de cu-rățare a siturilor arheologice, elevii Școlii nr. 3 din localitate au vizitat, gratuit, Muzeul Callatis, pentru a vedea artefactele descoperite pe locurile unde ei au făcut curățenie. Bineînțeles că au văzut și alte exponate antice, precum și fotografii ale singurului papirus descoperit în România, readus de la Moscova în vara anului trecut.