Situaţie extrem de gravă la Capidava. "Sunt derapaje", DNA are mult de lucru!

Situație extrem de gravă la Capidava. "Sunt derapaje", DNA are mult de lucru!

Fost centru fortificat geto-dac, Capidava a avut un rol strategic pe linia de apărare a Dunării în timpul Imperiului Roman, fiind distrusă de goți în secolul III și refăcută în secolul IV, distrusă din nou în urma unui incendiu și „mutilată” acum de interese care depășesc natura istorică a investiției europene ce ar fi trebuit să o readucă circuitului turistic din județul Constanța. Reamintim că proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic cetatea Capidava”, în valoare de 74 milioane lei, fonduri europene, bani câștigați de Consiliul Județean Constanța în anul 2013, a ajuns obiectul cercetărilor DNA.Pe site-ul cetății scrie că proiectul de restaurare este unul „de mare complexitate”, cu „implicații multiple”, „antrenează parteneri, responsabilități, considerente de ordin științific și cultural, turistic și, mai presus de orice, presupune intervenția, acțiunea responsabilă asupra unui monument de valoare excepțională pentru frontiera romană și bizantină a Dunării de Jos”.Din păcate, actualul Ministru al Culturii, Corina Șuteu, afirma că „cetatea, în forma sa actuală, nu mai corespunde criteriilor de autenticitate și integritate definite de UNESCO pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial (UNESCO World Heritage List), fapt care poate afecta includerea sitului pe listele tentative naționale în cadrul Programului Național Limes”. Așadar, încă o lovitură dată acestui vestigiu.Potrivit declarației Comisiei Naționale „Limes”, cu privire la autenticitatea și integritatea cetății antice Capidava, „situația actuală a monumentului este deosebit de gravă. Astfel, ceea ce se găsește la fața locului în șantierul abandonat de peste 10 luni, în absența unui constructor care să finalizeze proiectul, este o reconstrucție perimetrală a cetății, cu intrări sub arcadă de cărămidă în turnuri, cu zone în care, peste structura originală preexistentă începerii lucrărilor în 2015, s-a ajuns până la dublarea înăl-țimii păstrate a curtinelor. Consecință directă a modului în care s-a proiectat, avizat și executat intervenția asupra zidurilor, turnurilor și a celor două porți (principală și secundară - poternă)”.Mai mult, documentul precizează că restaurarea cetății Capidava trebuie să devină studiu de caz pentru cum nu se fac astfel de lucrări.„Acest proiect de restaurare a cetății antice Capidava avea toate premisele să devină un model pentru alte demersuri similare. Din păcate, astăzi - prin modul în care a fost pus în operă în variile sale etape - el constituie un studiu de caz pentru specialiștii în domeniu, pentru a preveni în viitor intervenții care au ca rezultat - în ciuda declarațiilor sau inten-țiilor - denaturări accentuate ale semnificației și contextului unor monumente istorice de primă importanță. Credem că situația în care se află situl arheologic Capidava trebuie să determine o reflecție profundă pentru specialiștii în domeniu, inclusiv referitor la modul de acțiune a comisiilor de specialitate de pe lângă Ministerul Culturii, în ceea ce privește conservarea integrată și dia-logul între diversele categorii profe-sionale (arheologi, istorici, arhitecți, restauratori, constructori) cu expertiză în domeniu, deopotrivă cu revizuirea modalităților de avizare, de punere în operă și control al proiectelor de acest fel”, precizează actul adoptat de Comisia Limes.v v vContactat ieri, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, a declarat că a dat spre lucru Comisiei de cultură, respectiv vicepreședintelui Daniel Learciu, acest subiect, iar săptămâna viitoare așteaptă un material complet cu cetatea Capidava. „Să ve-dem ce măsuri sunt de luat urgent și ce avem pentru lucrarea care se va continua”, a explicat Țuțuianu.În acest context, am încercat să aflăm și de la arheolog Ioan Carol Opriș, șef de șantier, cum se mai poate recupera ceea ce s-a „mutilat”.„Pentru moment, ceea ce îmi doresc și am solicitat și Ministerului Culturii este o analiză asupra unor puncte despre care eu consider că nu au temei științific. Portul cetății nu avea cum să fie atât de înalt. Iar în urma unei analize de specialitate, vom vedea ce măsuri sunt de luat. Până la urmă, este o poveste de corecție. Nu este o decizie pe care s-o iau eu de capul meu. Consiliul Ju-dețean poate să ia notă de lucrul acesta, pentru că este beneficiarul întregului proiect, dar aici este vorba despre opi-niile unor specialiști. Eu nu cunosc port antic fluvial care să arate așa. Dacă arhitecții proiectanți cunosc, sunt dispus să văd și eu. Eu, ca șef de șantier, trebuie să semnalez lucrurile acestea, pentru că este de datoria mea, oricând descopăr un derapaj de la suportul știin-țific. E clar că și Consiliul Județean tre-buie să ia notă cu foarte mare atenție de toată această situație și având în spate toată situația de anul trecut, trebuie să închidă acest proiect. Este o situație încurcată, dar nu înseamnă că nu există și soluții”, a mai explicat arheologul Opriș.