Situaţie dramatică la Constanţa: spectacole de excepţie, public inexistent

O minciuna psd-ista

De cind au venit cei fara de carte la puterea judetului , au DISTRUS FILARMONICA MAREA NEAGRA , pe care nici ceasca nu a distrus-a. Ce vrea d-na director ? Sa promovam cultura costumului de blugi cu care a venit mazarica la un concert?, sau minciunile unui bolnac de beat in intersectiile Constantei? Sa se faca concerte simfonice in fiecare vineri cum erau si venea lumea. Incet incet se invata nu ca la spiru haret de Constanta, sau ovidius , nu vin la spectacole nici universitarii , dovada ca sunt facuti pe puncte.Mergeti in Iasi sa vedeti universitari,la concerte , nu la Tirgoviste unde se dau doctorate la toata lumea cite unul sa ajunga la toata lumea,sau la Constanta.