Situaţie dramatică în învăţământul constănţean din mediul rural!

Situație dramatică în învățământul constănțean din mediul rural!

Într-un an școlar în care se vorbește tot mai intens despre tehnologizare, despre introducerea manualelor digitale și chiar a tabletelor la clasa a III-a, descoperim cazuri de elevi constănțeni care, din cauza sărăciei, nu mai merg la școală.Există multe familii din mediul rural constănțean în care părinții nu au bani să cumpere cărți și caiete și să își îmbrace copiii pentru școală și sunt nevoiți să îi trimită la muncă încă de mici. Mai grav este că nedecontarea navetei a dus la cazuri extreme. Pe fondul acestor probleme dramatice, din acest an școlar, directorii au la dispoziție o prevedere a Codului penal modificat, prin intermediul căreia părinții prinși că nu își lasă copiii să meargă la școală vor fi aspru pedepsiți.„Părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat, potrivit legii, un minor și care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă”, conform prevederilor incluse în noul Cod penal la 1 februarie.Care este opinia directorilor constănțeniLa Liceul Tehnologic „Ion Podaru” din Ovidiu, directorul Cristina Scupra ne declara că încearcă prin alte pârghii să ajungă la părinți.„În general, noi când îi chemăm pe părinți la școală, vin. Dacă nu vin, merge la adresa de domiciliu dirigintele sau chiar apelăm la sprijinul Poliției comunitare. În niciun caz nu-mi doresc să ajungem să-i amendăm, așa cum au luat la cunoștință toate cadrele didactice”, ne-a mai declarat prof. Scupra.De aceeași părere este și prof. Con-stantin Pătrană, directorul Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Năvodari.„Situația la noi este mai complexă, pentru că avem elevi care vin și din Corbu, Săcele, iar părinții ajung mai greu. Când mă refeream la complexitatea situației, aveam în vedere și faptul că se constată un interes mai mare din partea părinților de copii buni, de la filiera teoretică, iar acolo unde sunt probleme, la mecanici, părinții vin din ce în ce mai rar. Ar fi utilă aplicarea unei asemenea pedepse, pentru că responsabilitatea a căzut numai pe umerii școlii, iar cauzele adevărate ale problemelor sunt în altă parte. Sunt multe cazuri de familii dezrădăcinate și chiar nu știm pe cine să tragem la răspundere. E greu să ne apucăm să sancționăm părinții. În schimb, i-am rugat pe colegii mei să fie mai atenți cu copiii și să încerce, pe cât posibil, să suplinească absența părinților, inclusiv cu sprijinul consilierului școlar. Copiii nu au nicio vină că trăiesc drama unei familii”, a mai adăugat același interlocutor.Despre dramele copiilor din mediul rural ne-a vorbit și prof. Nicolița Bărbulescu, directorul Liceului Tehnologic „Axiopolis” din Cernavodă.„Problema nu este nouă și din păcate nu sunt vești de mai bine. Sunt părinți care se interesează foarte mult de copiii lor și alții care nu trec deloc pe la școală. Unii dintre ei nu-și mai pot lăsa copiii la școală pentru că nu au bani. Anul trecut, am avut o familie cu doi copii, o fată clasa a XI-a și un băiat clasa a XII-a, care ne-a anunțat că vor retrage fata cu gând să o reînma-triculeze în anul acesta școlar. Din păcate, nu au mai revenit. Ministerul Educației a «binevoit» să deconteze doar 30% din valoarea abonamentelor, motiv pentru care în familiile cu mulți copii asistăm la acest gen de drame. În condițiile în care din cei peste 600 de elevi ai instituției noastre circa 200 sunt navetiști, consider că li se încalcă dreptul la învățătură prin nedecontarea navetei”, a mai declarat prof. Bărbulescu. De menționat că, în zona respectivă, valoarea unui abonament ajunge să coste în jur de 300 lei, iar cei 90 lei decontați sunt mult prea puțin pentru familiile numeroase.Așadar, dincolo de amenzile pe care le pot încasa părinții, mai dramatică este atenția pe care o acordă Ministerul Educației decontării navetei elevilor din mediul rural.