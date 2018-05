"Sistemul de învățământ încă plătește polițele «fracturii» suferite în 1989"

2

DEZASTRU NU FRACTURA

Dna director adj. se fereste de ideal ca dracul de tamaie. Se poate dna prof. sa afirmat asa ceva? Idealul este un obiectiv imposibil de atins, dar luptand pentru el poti realiza mai mult decat atunci cand nu-l ai. Din banalitatile insirate, constatam cu regret ca dna dir,adj. se teme ca nu cumva sa deranjeze "pe cineva" cu vreo critica sau aluzie referitoare la ticalosia celor care hotarasc soarta educatiei, a invatamantului romanesc. Ne asteptam sa ne spuneti ca toate problemele expuse de dv si altele nementionate, depInd de politicianismul ticalosit care nu da doi bani pe soarta copiilor nostril. Lor le este sufficient sa-si trimita odraslele la studii in strainatate de unde se intorc ( cu putine exceptii) plini de diplome putand fi asemuiti cu viermii de matase, care dupa ce s-au hranit cu cea mai buna frunza de dud produc doar bale in loc de matase. Era cazul sa pomeniti de ministrii educatiei si invatamantului care s-au schimbat ca ciorapii murdari si n-au facut nimic. De programele analitice care tampesc elevii in situatia inh care le iau in serios. De imposibilitatea de a te angaja undeva potrivit studiilor tale, majoritatea absolventilor ajungand salariati la Mall-uri. A facut conducerea colegiului o statistica sa vada cati absolventi talentati au reusit sa lucreze in domeniul pentru care s-au pregatit? Va plangeti de tot felul de aspecte care evident sunt reale si grave, dar nu se cunoaste niciun caz in care in semn de protest ati facut o greva generala, sa inchideti scoala pana cand banditii nu remediaza situatia. Si cu un astfel de sistem de invatamant, la ce bun sa mai invete copiii? Si chiar in conditiile actuale, conducerea Colegiului a luat vreo masura pentru a obtine un minim de fonduri organizand concerte, spectacole de teatru si balet mai ales acum cand pe Litoral , turistii au parte doar de susanele si alea destul de rare. Este inutil sa mai insiram toate mizeriile de care ne-am saturat cu totii dar nimeniu nu are curajul sa faca ceva. Si sunt destui si in Colegiul dv ( profesori) care tac deoarece castiga suplmerntar meditand proprii elevi. A continua cu insirarea aspectelor negative este inutil. Mai marii educatiei si invatamantului care decid soarta copiilor nostri sunt nelipsiti zi si noapte de la posturile Tv de unde ne promit reforme peste reforme care nu reformeaza nimic. Ramane sa ne intrebam cu sinceritate, daca dorim intr-adevar sa se schimbe ceva. Nu sistemul de invatamant plateste "fracturile" ci poporul roman. O fractura se poate vindeca, dezastrul nu.