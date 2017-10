Sir Elton John se gândește să se retragă la anul

Sâmbătă, 03 Decembrie 2016.

Sir Elton John se gândește să se retragă din viața artistică pentru a putea petrece mai mult timp cu familia sa. Tată a doi copii, artistul ar intenționa să își încheie cariera anul viitor, odată cu împlinirea a 70 de ani, informează The Telegraph.Cariera muzicală de excepție a lui sir Elton John se întinde pe aproape 50 de ani. El a debutat în 1969, odată cu lansarea pe piață a albumului ''Empty Sky''.Artistul britanic a vândut peste 300 milioane de exemplare ale albumelor sale și a primit cinci distincții Grammy și un premiu Oscar, ce i-a fost acordat pentru melodia ''Can You Feel The Love Tonight'' din filmul de animație ''The Lion King'' (Regele leu).Cel mai recent album al său, ''Wonderful Crazy Night'', a fost lansat în luna luna februarie. Artistul joacă în comedia cu spioni ''Kingsman: The Golden Circle'', alături de Halle Berry și Julianne Moore, ce va apărea pe marile ecrane anul următor.Sir Elton John ar dori să își dedice mai mult timp vieții personale, celor doi fii, Zachary și Elijah, dar și partenerului său de viață, David Furnish. ''Elton a văzut și a făcut totul și nu mai are nimic de dovedit'', a declarat o sursă din apropierea artistului pentru The Daily Mail.De asemenea, există speculații potrivit cărora muzicianul dorește să se implice mai mult în activitatea organizației sale, Elton John Aids Foundation, care a strâns peste 275 de milioane de lire pentru combaterea SIDA.