Sindicatul învăţământului constănţean reclamă indolenţa autorităţilor locale

Sindicatul învățământului constănțean reclamă indolența autorităților locale

De la o zi la alta și chiar de la o oră la alta, am asistat la declarații tot mai contradictorii și mai neloiale față de sistemul de învățământ, ceea ce îi determină pe sindicaliști să declare colapsul total al activității lor. La întâlnirea de ieri, de la FSLI filiala Constanța, s-a afirmat că sindicaliștii sunt total neîncrezători că acel 6% din PIB aprobat pentru bugetul educației este real. Și aceasta pentru că și în mandatul lui Călin Popescu Tăriceanu s-a vorbit de același 6% care, în realitate, s-a dovedit a fi 3,8%. „Cei 5% alocați bugetarilor acum constituie o rușine, este un lucru pe care nu-l vom accepta sub nici o formă, iar ultima variantă, de acordare a celor 33,83 din Legea 21 pe criterii de performanță, așa cum s-a vehiculat în ultima vreme, este absolut imposibilă. Este o găselniță greu de suportat, greu de interpretat! În condițiile în care activitatea instructiv-educativă este din ce în ce mai stufoasă, mai solicitantă, mi-e greu să cred că se mulțumesc colegii mei cu această firimitură. Plus de asta, faptul că noi ne aflăm acum în negocierea contractului la nivel de ramură ne dă posibilitatea să declarăm o grevă legală”, a declarat Ioana Purcărea, președintele FSLI filiala Constanța. Cei care au participat la tezele unice vor fi plătiți Fiecare categorie de cadre didactice care a participat la aceste teze va fi remunerată conform efortului. Cel târziu luni, 9 februarie, vor fi făcute publice sumele aprobate. La profesorii evaluatori, spre exemplu, care au cea mai mare responsabilitate, sindicatele au propus să fie remunerați cu 4 lei per lucrare evaluată. Ce mai cereți tichete dacă primiți măriri? În plan local, Purcărea s-a declarat total indignată de modul cum tratează Primăria Constanța și Consiliul Județean acest sindicat. „Parcă nici nu mai existăm pentru ei. Anul trecut, conform Legii 193, prin hotărârea Consiliului Local am obținut un singur tichet cadou, în valoare de 4 milioane, pentru Paști. Atunci ni s-a promis că la rectificările de buget din luna iunie 2008 se vor avea în vedere încă două tichete cadou. În momentul de față suntem total ignorați de tot ceea ce înseamnă autoritatea publică din Constanța. Mai rău, în județe precum Ialomița, Maramureș sau Cluj oamenii au primit integral al 13-lea salariu până la 10 ianuarie. Dar acolo consiliile locale și-au asumat responsabilitatea împreună cu inspectoratele școlare să aloce aceste sume și când bugetul este gata să înlocuiască. La ora actuală, în județul Constanța, nu există nici un fel de drept al personalului din învățământ. Mă întreb retoric: Ce face Inspectoratul Școlar? Ce face Primăria Constanța? Ce face Consiliul Județean? Încotro ne îndreptăm? În motivația oferită cadrelor didactice, sub semnătura primarului Radu Mazăre, pentru neacordarea tichetelor cadou în 2008 stă scris: «considerăm că nu mai reprezintă o problemă majoră având în vedere că salariile dumneavoastră vor avea o creștere spectaculoasă cu 50% (…)»”.