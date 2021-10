Sindicatele solicită testarea gratuită a elevilor și cadrelor didactice în cazul menținerii învățământului față-n față

Pe 16 septembrie, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ transmitea statului - sub titlul „Testarea obligatorie a salariaților din învățământ pe banii lor este ilegală!” - că-l va da în judecată dacă guvernanții obligă cadrele didactice să plătească pentru eșecul lor.Ieri, aceeași federație solicită Guvernului să introducă testarea obligatorie GRATUITĂ a elevilor și a angajaților din școli, în condițiile menținerii învățământului față în față și după trecerea de pragul de îmbolnăvire de 6 la mie.„În condițiile în care se dorește continuarea învățământului cu prezență fizică, Guvernul trebuie să asigure teste non-invazive GRATUITE pentru toți elevii și angajații prezenți la nivel de unitate. În plus, trebuie sancționați cei care nu vor să respecte regulile. Nu putem să ne jucăm cu viețile elevilor și ale angajaților din învățământ! Înțeleg impotanța școlii cu prezență fizică și am susținut-o de fiecare dată, dar nu pot fi acord ca unitățile de învățământ să devină focare de infecție, doar pentru că există presiuni din unele zone ale societății. Înainte de a decupla scenariile de funcționare a școlilor de rata de infectare din localitate, Guvernul trebuie să trimită teste în toate unitățile de învățământ. Și alte state au menținut școlile deschise, însă în acestea testarea tuturor se face la 72 de ore“, a declarat Marius Ovidiu Nistor, președinte FSE „SPIRU HARET“.Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ consideră că angajații din învățământ au dat dovadă de spirit civic, vaccinându-se într-un procent dublu față de cel național. La ora actuală, peste 60% dintre angajații din școli sunt vaccinați. În ceea ce privește restul de 40%, unii au trecut prin boală, alții au contra-indicații, iar unii nu au fost convinși de eficiența vaccinului din cauza unei campanii de informare deficitare.