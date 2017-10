Sindicatele se gândesc la protejarea personalului didactic

2

pentru protectia cadrelor didactice

Astazi, la sc. 28... Am sperat ca vom avea astazi un nou inceput, bun, pozitiv, fara frica fata de tot ce fac, fara tensiune, adica...FARA STAN! Multi stiu ca au fost acolo..., nimic nu s-a schimbat, doar noi, cateva, ne-am incapatanat sa credem ca vom reusi schimbarea...in zadar totul! STAN e acolo si cred ca va ramane cat timp isi va dori asta. Pentru cei care vad, dar, totusi, nu cred, scriu urmatoarele randuri: - STAN isi insuseste rezultatele muncii altora; - STAN incalca drepturile cadrului didactic; nici pana astazi, nu ni s-au adus la cunostinta calificativele pentru anul scolar trecut; dirigentia se acorda preferential, de obicei unui suplinitor supus, chiar daca nu are niciun fel de rezultat in activitate, in defavoarea unui titular nesupus, dar care are singurele rezultate pe scoala la disciplina in cauza si isi face meseria cu devotament. - STAN vede profesorii precum negrii pe plantatie: acestia au numai obligatii si doar dreptul SA TACA; cine se exprima este aspru pedepsit, constant; - STAN are multe arme impotriva celor care nu i se supun: fabricarea de reclamatii, codasirea pe la colturi, intimidare, constrangere si jignire in consilii profesorale, deturnarea realitatii, note scrise si instiintari, atac la persoana prin montarea slujitorilor impotriva celui nesupus, scenarii bine gandite la sedintele cu parintii unde respectivul nesupus nu este prezent si....nu in ultimul rand, tam, tam,tam, cireasa de pe tort....COMISIA DE DISCIPLINA, unde o mana de marionete de ale sale, colegi de-ai nesupusului, isi pun semnatura pe sanctiunea decisa de STAN, scuze, m-am precipitat, de comisia de disciplina. Fara pic de constiinta sau sens al demnitatii, deciziile luate pot fi unele din cele mai jignitoare denigratoare; -STAN improasca cu noroi nesupusii: ii jigneste in plen, cu implicarea activa a obedientilor ei, ii vorbeste urat in fata celor care isi mai fac timp s-o asculte si s-o crediteze, se lauda pe unde inca mai este ascultata, ca "ii f..e pe acestia cu legea in mana"; -STAN ii ameninta pe nesupusi cu reducerea orelor la disciplina respectiva, din cauza " parintilor, care-si doresc, fie alt profesor, fie alta disciplina"; - STAN, in timpul sedintelor de CP, are mai multe voci: oricine incearca sa se exprime este contracarat in valuri si "inchis" pe rand de supusii ei. Acestia dormeaza doua clase distincte: supusii-nucleu (cei care se pozitioneaza intotdeauna in primele banci din jurul lui STAN si care au atributii principale: redactarea PV, recomandari de atac la persoana, punerea in aplicare a scenariilor prestabilite de votare sau de atac la persoana, aplicarea strategiilor gandite de votare, cu vot strans pe o singura propunere etc) si supusii-satelit ( imprastiati in clasa, care asigura suportul regizat de votare sau sunt pusi sa blocheze prin vociferari sau interventii puerile cuvantul luat de un nesupus). Aparent mai putin semnificativi, cei din urma asigura instaurarea atmosferei de ansamblu necesara lui STAN si supusilor- nucleu pentru atingerea scopului subliminal al sedintei: vot in bezna, denigrare nesupus, circ ieftin si aranjat acolo, pe bancuta, la o tigarica, chiar de ninge, chiar de ploua... Ce ziceti? Ati avut vreun sentiment de deja-vu? Daca nu, va invitam pe la noi, cum doriti, prin transfer sau detasare, ori ca suplinitor, daca sunteti pe placul imparatiei si veti vedea ca realitatea este foarte bine descrisa in aceste randuri! Cine ar zice ca exageram, fie nu stie, fie nu crede. Veniti de va convingeti! Ce ziceti? Facem schimb...de experienta?