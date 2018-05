Sindicatele din învăţământ acuză: "Guvernul încalcă prevederile Constituţiei"

1

bugetarii...

guvernul efectiv isi bate joc de oameni, a dublat salariile medicilor, in conditiile in care cca 70% din bugetul ministerului sanatatii este furat .... si cu toate acestea, angajatii din sanatate sunt in strada ! s au invatat la pomana , an de an, numai ei exista in tara asta! in educatie, guvernantii au blocat salariile la un anumit nivel, astfel incat, s a ajuns ca un director sa aibe salariul cat o invatatoare cu vechime !!! asa judeca olguta ca este echitabil, un director de scoala cu sute de elevi, salariul net mai mic decat o asistenta medicala !!!