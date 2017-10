Sindicatele ameninţă cu neimplicarea în simularea Bacalaureatului

Sindicatele amenință cu neimplicarea în simularea Bacalaureatului

Luni, 03 Martie 2014.

„Eu nu cred că putem condiționa un act didactic - simulările - de un anumit tip de solicitări de ordin financiar. Aceste simulări se cunosc de luni de zile, nu e ceva ce a fost introdus săptămâna trecută, am discutat inclusiv cu sindicatele și am stabilit că persoanele implicate în aceste procese evident vor beneficia de timp liber, de recuperare. Nu s-a pus problema niciodată să discutăm despre o plată după sistemul examenelor naționale”, a declarat, pentru Mediafax, ministrul Remus Pricopie. Întrebat în legătură cu boicotul anunțat de FSLI la Vaslui, la simulările examenului de bacalaureat, care încep astăzi, Pricopie a spus că nu cunoaște situația. „Nu cunosc exact situația de la Vaslui, nu mi-a fost adusă la cunoștință. Știu că existau unele discuții, dar nu o poziție fermă. Nu am de la inspectorul general vreo informare potrivit căreia nu s-ar putea susține simulările prin neimplicarea cadrelor didactice, pentru că eu nu cred că este cazul”, a afirmat Pricopie. Remus Pricopie a adăugat că ministerul rămâne deschis „pe orice tip de subiect pe relația cu sindicatele”. „Repet, nu cred că este corect să condiționăm derularea unui act didactic de o anumită solicitare financiară”, a explicat el. Întrebat dacă vor fi sancționați profesorii care vor refuza să se prezinte la simulări, Pricopie a răspuns: „Nu iau în calcul așa ceva”.