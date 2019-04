Sindicaliştii din învăţământ vor cere în instanţă recalcularea sporurilor profesorilor

Sindicaliștii din învățământ vor cere în instanță recalcularea sporurilor profesorilor

Conducerea Sindicatului Personalului din Învățământul Preuniversitar (SPIP) Vâlcea a anunțat, astăzi, că va demara în instanță peste 100 de acțiuni în vederea recalculării mai multor sporuri și gradații acordate cadrelor didactice din județ.Potrivit liderilor sindicaliștilor din învățământul vâlcean, aceste sporuri, între care și cel de dirigenție și cel de zonă, ar fi fost calculate greșit, fiind în neconcordanță cu legislația actuală în domeniul salarizării.„Ne vedem nevoiți să demarăm o nouă acțiune in instanță după ce am epuizat și chiar am obosit solicitând Ministerului Educației aplicarea corectă a legislației în domeniul salarizării. Este vorba de calculul greșit a unor sporuri (dirigenție, gradație de merit, spor de învățământ special, spor de zonă s.a.), acestea fiind plafonate la nivelul decembrie 2016 și nu calculate la nivelul salariului în plată, așa cum prevede Legea nr.153 /2017. Astfel, vom demara peste o sută de acțiuni la Tribunalul Vâlcea unde, de cele mai multe ori, am avut câștig de cauză”, a precizat președintele SPIP Vâlcea, Florin Popa, citat de Agerpres.