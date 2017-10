Sindicaliştii din Educaţie fierb, iar organigrama Ministerului s-a lăbărţat

Sindicaliștii din Educație fierb, iar organigrama Ministerului s-a lăbărțat

Ştire online publicată Vineri, 06 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În timp ce agitația sindicaliștilor atinge cote alarmante, întrucât salariile s-ar putea să se lase așteptate, pe str. General Berthelot din capitală, acolo unde se află sediul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, se mai aduc… scaune. Ministerul Educației a conceput o nouă organigramă, publicată deja în Monitorul Oficial, potrivit căreia secretarii de stat se ocupă doar de propriile cabinete, toate direcțiile ministeriale au noi denumiri. „Se pare că Ministerul Educației nu reduce numărul de posturi cu 20%, așa cum propunea, săptămâna trecută, premierul, ca măsură de criză. Dimpotrivă, au cu un secretar de stat mai mult ca anul trecut”, subliniază liderul Federației Educației Naționale (FEN), Constantin Ciosu. Conform noii organigrame, ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, va avea în subordine patru secretari de stat, care nu se ocupă decât de propriile cabinete, nu și de direcțiile corespunzătoare, ca până acum. „Nu știm ce se urmărește cu aceste schimbări. În primul rând, secretarii de stat nu prea mai au nimic de făcut, și apoi de ce ar trebui să se subordoneze unui singur departament toate direcțiile ministeriale, mai ales că acestea au anumite responsabilități, care converg cu ceea ce ar trebui să fie un secretar de stat? Probabil, explicația este legată și de schimbarea denumirilor direcțiilor, schimbare care ar trebui să însemne că vor fi angajați oameni noi, prin concurs. Doar că nu știu cum se face că de obicei sunt angajate persoane cu anumite culori politice”, a comentat liderul FEN. Unde ne sunt salariile muncite? Federația Educației Naționale anunță că în orice moment pot începe proteste spontane ale profesorilor, deoarece, din cauza declarațiilor primului ministru privind măsurile de criză, ordonatorii de credite nu au aprobat statele de plată, ceea ce duce la întârzierea primirii salariilor. „Nici măcar până la ora actuală angajații din școli nu și-au primit al 13-lea salariu. Avem semnale că în multe județe salariile pe luna ianuarie nu vor fi primite la timp și integral din cauza ordonatorilor de credite care au respins statele de plată solicitând refacerea acestora și eliminarea orelor suplimentare, a premiului de 2% și a salariului de merit. De asemenea, ne îngrijorează maniera în care anumiți ordonatori de credite au hotărât, doar pe baza unei declarații a premierului, să diminueze bugetul unităților de învățământ cu 20%, fără a avea suportul legal”, a declarat liderul sindical, Constantin Ciosu. Pe lângă neplata celui de-al 13-lea salariu și întârzierea celui de pe luna ianuarie, federația anunță că Ministerul Educației nu a pus încă la dispoziția sindicaliștilor forma finală a bugetului alocat Educației și un plan al creșterilor salariale pe acest an, ceea ce ar putea duce la amânarea majorărilor salariale, altfel spus la înghețarea lor pe mai multe luni. Luni, 9 februarie, cercetătorii ies în stradă Cercetătorii organizează, de săptămâna viitoare, marșuri de protest și pichete pentru a primi mai mulți bani de la bugetul de stat, în condițiile în care proiectul de buget pe acest an prevede alocarea a 0,19% din PIB, față de 0,54% în 2008, au anunțat, ieri, sindicaliștii din Cercetare. Protestele organizate de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare Proiectare din România (FSLCPR) vor începe luni cu un marș, programat între orele 8.30 -12.45, pe traseul Ministerul Finanțelor - Ministerul Educației - Guvernul României, marș care se va desfășura sub numele ironic „Competiția Cercetării Științifice - Dezvoltării Tehnologice 2009". Începând de marți va fi pichetat zilnic Parlamentul României, între orele 8.30 și 11.30, pe toată durata dezbaterii bugetului de stat.