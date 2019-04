Simulare BAC 2019. Imagine virală, cu lucrarea unei eleve. Ce a mesaj le-a transmis aceasta profesorilor































Nota primită de elevă pentru analiza ei a fost 1, relatează educatieprivata.ro. Foile de exemen cu textul tinerei au fost dezvăluite pe Facebook chiar de mama ei. Imagini cu analiza în partea de jos a acestui articol!”O lecție de viață pe care am învățat-o de la fiica mea de 17 ani… Mi-aș dori să ajungă și la cei cărora le este adresată de fapt”, a reacționat mama fetei.”Stimați profesori, probabil ați înțeles deja că aceasta nu este o lucrare ca toate celelalte și că am ales să mă alătur protestului Consiliului Național al Elevilor, în loc să rezolv subiectul...De ce vrem să schimbăm sistemul de învățământ și am ales să protestăm astfel? Deoarece educația de azi îl formează pe omul de mâine, om pe care noi îl numim viitorul țării. Cât despre forma de protest, exact așa cum părinții noștri ies în stradă pentru abrogarea ordonanțelor de urgență, exact așa și noi am căutat o modalitate de a ne face auziți, pentru că știm că acum argumentul oamenilor mari este că suntem minori și că nu putem decide singuri, dar peste câteva luni sau un an, când terminăm clasa a XII-a, se presupune că suntem și noi adulți și putem lua decizii și fără ajutorul lor” este un fragment din analiza elevei.Pe una dintre foi, profesorul care a corectat a simțit nevoia să menționeze cu roșu: ”am citit” alături de un emoticon. Pe ultima foaie, apare o altă observație, tot cu roșu: ”foarte bine argumentat și concis”.