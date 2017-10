Simpozion internaţional la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

Simpozion internațional la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

În perioada 8 - 12 iulie 2013, se va desfășura, la Constanța, Simpozionul internațional cu tema „Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods”. Manifestarea științifică de prestigiu este organizată de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța în colaborare cu Academia Română - Filiala Iași și Waterloo Institute for Hellenistic Studies Ontario-Canada și Complexul cultural „Callatis” Mangalia.La simpozion și-au anunțat participarea peste 60 de invitați, specialiști de renume din domeniul arheologiei, epigrafiei și numismaticii. Se vor întâlni la Constanța reprezentanți ai unor universități și instituții de cercetare de tradiție din Franța, Germania, Statele Unite ale Americii, Turcia, Belgia, Rusia, Ucraina, Grecia, Austria, Italia, Spania și Elveția. România va fi reprezentată de specialiști din domeniul științelor istorice din București, Iași, Cluj-Napoca, Constanța.Lucrările simpozionului, desfășurate pe secțiuni, vor fi urmate de vizite de lucru la obiective arheologice din județ, în Histria, Adamclisi, Albești și Mangalia.„Manifestarea este expresia interesului științific acordat relațiilor inter-comunitare din spațiul pontic și mediteranean. Este în același timp o recunoaștere a importanței pe care a avut-o permanent zona vest-pontică și în special Tomisul în circuitul de valori materiale și spirituale”, explică dr. Livia Buzoianu. Deschiderea oficială va avea loc luni, 8 iulie 2013, la ora 18,00, la MINAConstanța, Piața Ovidiu nr. 12.