Simpozion Internaţional la Liceul Telecom

Simpozion Internațional la Liceul Telecom

Aflat deja la a V-a ediție, Simpozionul internațional „Calitate, Inovație și Eficiență în Educație”, organizat de Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, a devenit deja o tradiție pentru toți slujitorii școlii care doresc să-și pună experiența și reușitele din plan profesional în slujba celorlalți colegi. La ediția din acest an, s-au prezentat 57 lucrări de către autori din România, Germania, Spania și Statele Unite, în total 73 de profesori. Este lăudabilă preocuparea organizatorilor ca și în acest an participanții să-și primească lucrarea într-un volum tipărit cu ISBN, ceea ce va permite ca aceste lucrări să intre în circuitul accesibil tuturor celor interesați și mai ales al bibliotecilor. Volumul este coordonat de către prof. ing. Gheorghe Gavrilă și prof. Mihai Ungureanu, ambii prezenți și cu o lucrare. Răsfoind lucrarea, am regăsit semnături ale unor profesori care sunt cunoscuți pentru preocuparea de a oferi elevului dincolo de ora de specialitate și un bagaj de cunoștințe de cultură generală. Acest simpozion a marcat și încheierea activităților dedicate „Zilelor porților deschise la Liceul Telecom”, precum și „Ziua internațională a telecomunicațiilor”, care se serbează, în fiecare an, pe data de 17 mai.