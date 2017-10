Simpozion internaţional la Grupul Şcolar Telecom

Simpozion internațional la Grupul Școlar Telecom

Grupul Școlar Industrial de Electrotehnică și Telecomunicații este și în acest an, pe 24 mai, gazda și organizatorul Simpozionului Interna-țional „Calitate, inovație și eficientă în educație“. Aflată la a IV-a ediție, această manifestare își propune să evidențieze preocupările și contribuția cadrelor didactice pentru găsirea celor mai eficiente metode astfel încât educația, eficiența și calitatea să devină repere majore ale unui învățământ centrat pe competențe. La ediția din acest an, sunt prezentate 52 de lucrări de către 62 de participanți. În afară de profesorii români, prezintă lucrări și un număr de 11 cadre didactice din Franța, Italia, Spania și SUA. „Ne exprimăm convingerea că și acest simpozion va reprezenta o șansă pentru toți participanții de a beneficia atât de un plus de informații prin diversitatea materialelor circumscrise tematicii, cât și de experiență celor care vor participa la dezbateri pe timpul lucrărilor”, ne-a declarat prof. ing. Gheorghe Gavrilă, directorul Grupului Școlar Telecom.